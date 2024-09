Andorra Telecom i Unicef contra els continguts inapropiats a Internet

Andorra la VellaAndorra Telecom ha iniciat una nova campanya amb l'objectiu de protegir les famílies del contingut inadequat a internet. La iniciativa, anomenada Internet Protegit, busca oferir eines per controlar i bloquejar l'accés a continguts no apropiats, tant a casa com fora.

En col·laboració amb Unicef, aquesta campanya neix davant l'augment preocupant d'usos problemàtics d'internet entre els joves. Segons les dades, un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic de la xarxa i set de cada deu consumeixen pornografia. Per afrontar aquest problema, Internet Protegit permet als pares bloquejar l'accés a continguts com pornografia, violència, drogues, alcohol, i jocs d'atzar.

El servei ofereix una solució pràctica amb la possibilitat de bloquejar continguts a través de la línia fixa de casa i les connexions mòbils 3G, 4G i 5G. Mitjançant un botó d'activació i desactivació, els pares poden gestionar fàcilment l'accés a determinats continguts.

El cost d'aquest servei és d'1 euro al mes, però les famílies podran provar-lo de manera gratuïta fins al 31 de desembre. Aquesta mesura pretén crear un entorn digital més segur per als menors, ajudant a prevenir addiccions i protegint-los dels riscos associats a l'ús inadequat d'internet.