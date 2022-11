Andorra és el tercer país del món amb més franquícies espanyoles

Andorra la VellaAndorra és el tercer país del món amb un major nombre de franquícies espanyoles, segons recull un informe fet públic anual fet a l'Estat veí. El tèxtil és el sector on més hi ha, però en total existeixen marques espanyoles en 19 sectors diferents al Principat.

Portugal continua liderant aquesta estadística, ja que hi ha 158 xarxes espanyoles de 21 sectors diferents implantades al país veí, que concentra el 54,86% del total de les nostres ensenyes en l'exterior. A continuació li segueixen Mèxic, amb 101 cadenes de 19 sectors (el 35,06%); Andorra, amb 84 marques, també de 18 sectors.

Respecte a la implantació per continents, l'informe reflecteix que Europa continua sent el destí preferit per les nostres ensenyes, ja que es troben repartides per 46 països, sumant un total de 9.808 establiments (el 52,14% del total). Portugal (158 xarxes), Andorra (84), França (61), Itàlia (58), el Regne Unit i Romania (26) són, per aquest ordre, els principals mercats europeus receptors de conceptes espanyols.