Andorra tindrà un equip nacional de golf per participar en el Campionat d'Europa

Andorra la VellaJosé Manuel Lara Moreno serà el nou seleccionador de la Federació de Golf d'Andorra que s'encarregarà de crear i de portar el nou equip nacional de golf, que participarà entre el 7 i el 10 de juliol, a Tallinn (Estònia), al Campionat d'Europa de segona divisió. Així ho ha anunciat el president de la FGA, Xavier Espot, acompanyat de Lara i del director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, ja que Crèdit Andorrà continua sent un dels principals patrocinadors de la federació. Sobre el nou equip nacional, Lara ha explicat que estarà "format per sis jugadors". D'aquests, tres sortiran a partir dels resultats de sis proves puntuables per seleccionar als jugadors, i els altres tres seran seleccionats pel comitè.

Lara té una àmplia experiència com jugador professional i amateur i "és el tècnic més qualificat que tenim", ha assegurat Espot. Des que està al país, Lara sent un gran afecte per Andorra i també té una gran passió pel golf, ha comentat el president, assegurant que "aquests dos ingredients donaran un impuls extraordinari al nostre esport i a la nostra federació". Fins al moment, Lara ja ha estat entrenant als joves del programa de tecnificació, un projecte que té com a objectiu "formar i millorar als esportistes més experimentats del país" amb ganes de triomfar al món del golf. Per altra banda, Mas, ha exposat que un dels objectius de Crèdit Andorrà amb aquestes col·laboracions és fer créixer l'esport i donar a conèixer Andorra a l'exterior. A més, en aquest any atípic, ha afegit que l'esport local pren importància i ha desitjat poder seguir fent "projectes integradors" amb la FGA.

Pel que fa a l'equip nacional que participarà en el proper Campionat d'Europa de segona divisió, Lara té l'aspiració que en dos o tres anys pugui "tenir un equip sòlid per pujar a primera divisió". A més, ha avançat que l'any vinent hi ha el Campionat del Món a París, on Andorra podrà formar part amb tres jugadors.

Pel que fa a les proves puntuables, seran: la primera el 21 de febrer; la segona el 29 de març, la tercera el 9 i 10 d'abril; la quarta el 28 i 29 de maig; la cinquena el 13 de juny; i la sisena serà la final del match play al juny. En aquest sentit, Lara ha explicat que han intentat ajuntar totes les proves i portar-les entre l'abril i el juny "perquè els participants arribin en forma pel campionat". A banda, després de la tercera i la cinquena prova es faran unes concentracions amb els preseleccionats al golf d'Aravell. També, en acabar les proves, se'n farà una amb els seleccionats. Sobre els possibles seleccionats, Lara considera que la meitat dels jugadors seran joves del programa de tecnificació i la resta "seran jugadors amb més edat". Cal recordar, que en aquests moments el projecte de tecnificació el formen 12 jugadors.

Per la seva banda, Espot ha exposat el camí que ha recorregut la FGA per ser membre del comitè olímpic andorrà, membre de ple dret de la federació europea i internacional de golf i del Royal and Ancient. A més, he indicat els diferents projectes de promoció i divulgació que des de la FGA fan al Principat. Per una banda, "tenim el projecte del golf escolar" present a tots els sistemes educatius, excepte al francès per manca de capital humà, ha declarat el president afegint que aquest any tenen la intenció d'arribar entre els 1.400 i 1.500 alumnes. Un dels altres projectes és el golf per a persones discapacitades que tenen amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Espot també ha indicat que tenen una secció de golf per a la gent gran. "És la vessant més social dels nostres projectes", ha dit. De fet, ha volgut destacar que els projectes de la federació busquen que "tota persona que ho desitgi pugui jugar a golf i la nostra tasca és facilitar totes les eines perquè això sigui possible".

Finalment, també hi ha el projecte de tecnificació, que es troba acollit pel Govern al Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO). "Ens permet que els nostres joves qualificats puguin treballar a l'interior i estar amb l'elit de l'esport andorrà", ha remarcat Espot. A més, amb la disposició del simulador Trackman, els joves tindran la capacitat tècnica i tecnologia per entrenar al CTEO. En aquest sentit Lara ha assegurat que tant els preseleccionats com els seleccionats per l'equip nacional podran utilitzar les instal·lacions i tindran una direcció de preparació física.