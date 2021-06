Andorra Turisme comença a comunicar les rebaixes a França i Espanya

Andorra la VellaAndorra Turisme posa en marxa aquest dimarts una campanya de comunicació de les rebaixes d’estiu, que enguany començaran el 25 de juny i s’allargaran fins al 12 de setembre. La voluntat és donar a conèixer l’inici de la temporada de rebaixes en els mercats de proximitat.

La promoció es durà a terme tant a Espanya com a França, concretament en les regions de proximitat des del 15 fins al 30 de juny. En aquesta ocasió, cal destacar que es tracta d’una campanya 100% digital. Més concretament, a Espanya s’articularà la campanya a les comunitats de Catalunya, València i Aragó, als principals mitjans generalistes com: El País, La Vanguardia o 20 Minutos, així com en mitjans de la premsa de moda i estils de vida: Elle, Marie Claire o Harper’s Bazar.

Així mateix, a França s’engegarà la campanya a tota la regió d’Occitània. Continuant en la mateixa línia que amb Espanya, es farà promoció en mitjans com: Le Figaro, La Dépêche o L’Équipe, i també a Cosmopolitan, Femme Actuelle o Vogue, entre molts altres.

Com a complement d’aquesta comunicació digital, s’ampliarà la campanya a les xarxes socials mitjançant les plataformes de Facebook i Instagram. L’objectiu d’aquesta campanya, informen des d'Andorra Turisme, és incentivar el turisme de compres i les vendes dels comerços del país durant el període d’estiu, a més d’avançar-se a la data de rebaixes dels països veïns i posicionar Andorra com un destí de compres.