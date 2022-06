Andorra Turisme a Mònaco per promoure l'oferta turística del país

Andorra la VellaAndorra Turisme participa aquest diluns a la 15a Conferència de presidents de Parlament dels Petits Estats d’Europa a Monte-Carlo (Mònaco) amb l’obejctiu de donar a conèixer l’oferta turística del país. Tal com han informat des de la parapública, és la primera vegada que s’inclou la temàtica d’economia i turisme dins del programa d’aquestes jornades de treball que se celebren de forma anual. De fet, juntament amb Andorra Turisme també hi participa la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i ambdues entitats participen en el debat sobre la importància del desenvolupament de les relacions econòmiques i turístiques i les destinacions sostenibles després de la pandèmia.

En aquesta trobada, que reuneix Mònaco, San Marino, Montenegro, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Xipre i Andorra, a part de l’intercanvi d’experiències, també s’han realitzat diferents reunions amb agències de viatges i tour operadors monegascos per estrènyer els lligams entre els dos Principats i així, promoure l’oferta de neu a l’hivern i de muntanya a l’estiu a Mònaco. A més, durant tota la jornada, els participants podran visitar una fira turística que s’ha creat per a l’ocasió on els visitants podran obtenir tota mena d’informació turítica d’Andorra.