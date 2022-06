Andorra Turisme promociona les rebaixes d'estiu a Espanya i França

Andorra Turisme posa en marxa un cop més la campanya de comunicació de les rebaixes d'estiu, que enguany seran des del 23 de juny fins al 5 de setembre. La promoció s'engega amb la intenció de donar a conèixer i posicionar Andorra com un destí turístic de compres als mercats de proximitat.

La campanya de comunicació s'inicia aquest dijous 16 de juny i s'allargarà fins al proper 30 de juny, tant a Espanya com a França. En aquesta ocasió, es torna a apostar per una campanya cent per cent digital, on es preveu impactar als usuaris amb interessos en compres, moda, viatges i turisme.

Més al detall, a Espanya, en concret a Catalunya, València i Aragó, i a França a la regió d'Occitània, s'activarà el pla de comunicació als principals mitjans de premsa generalista, així com altres mitjans més especialitzats com els 'sites lifestyle' o femenins.

També, es reforçarà la comunicació a través de les xarxes socials d'Instagram i Facebook, a més dels diferents canals d'Andorraworld.

Nova imatge gràfica

Seguint en la mateixa línia de la nova campanya d'estiu 'Atyipical Andorra', la campanya de les rebaixes d'estiu estrena una imatge divertida, informal i original, que recorda a un explorador cercant roba enmig d'una selva fictícia. En aquesta gràfica es destaca que les rebaixes comencen abans al Principat.

L'objectiu principal de la campanya de comunicació és incentivar el turisme de compres i les vendes dels comerços del país durant el període d'estiu.