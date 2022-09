Andorra la Vella celebra que Govern hagi convocat un concurs per trobar espais per abocadors provisionals

Andorra la VellaSobre el fet que el Govern hagi convocat un concurs per trobar espais privats on abocar terres de manera provisional, Conxita Marsol s'ha pronunciat. Ha explicat que el comú continua en la recerca d'espais, però ha celebrat que hi hagi aquesta possibilitat, ja que "entre tots" es pot trobar algun terreny. De fet, ha manifestat que el fet que els privats puguin proposar espais és positiu, perquè pot sortir algun en el qual el comú no hi hagi pensat. Ha recordat que es tractarà d'abocadors provisionals mentre el del Maià tanca a l'hivern.