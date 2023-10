Andorra la Vella instal·larà plaques fotovoltaiques als Pouets

Andorra la VellaDesprés que un estudi dut a terme per la corporació comunal confirmés que és viable col·locar plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici dels Pouets d'Andorra la Vella, s'ha procedit a convocar un concurs per procedir a aquesta instal·lació. L'objectiu és poder aprofitar l'energia que aquestes plaques puguin generar. Des del comú es destaca que aquesta acció s'emmarca en la voluntat de contribuir als objectius establerts que el 30% de la generació d'energia elèctrica sigui nacional l'any 2030 i que d'aquesta, el 75% tingui origen en fonts renovables. En aquest sentit, es destaca que aquesta estructura té unes "bones condicions per la viabilitat tècnico-econòmica".

La intenció és que l'impacte visual d'aquestes plaques sigui el menor possible i els detalls de la instal·lació, com per exemple quantes plaques s'instal·laran o quina serà la potència que generaran, s'acabarà de tancar un cop hi hagi sobre la taula les propostes al concurs que ha sortit publicat aquest dijous passat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i que es podran presentar fins al 9 de novembre.

Aquesta no serà l'única estructura fotovoltaica a la parròquia, ja que cal recordar que el comú compta també amb plaques a la coberta de l'edifici administratiu comunal de la plaça Lídia Armengol.