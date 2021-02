Andorra la Vella ofereix fins a setze activitats durant les vacances de Carnaval

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Carnaval (del dimarts 16 al divendres 19 de febrer) un total de setze activitats per a infants i joves organitzades pels departaments de Social, Esports i Joventut, conjuntament amb vuit entitats esportives de la parròquia. Des del departament d'Esports s'ofereixen fins a nou propostes i les inscripcions es poden formalitzar a partir d'aquest dilluns 1 de febrer.

Entre les activitats hi ha la Setmana blanca per a infants de 6 a 13 anys; el campus de bàsquet per a canalla de 6 a 15 anys; el campus de futbol sala per a infants de 6 a 13 anys; el campus d'handbol per a joves de 8 a 14 anys; el campus de voleibol adreçat a infants de 6 a 13 anys; el campus de kungfu per a joves de 5 a 15 anys; el campus de pàdel per a infants de 6 a 17 anys; el campus de judo i defensa personal per a jovent entre 8 i 16 anys, i el campus de rítmica per a infants entre 6 i 15 anys.

Des del departament de Social es posen a disposició dues propostes per a infants de 3 a 8 anys i les inscripcions també estan obertes des d'aquest dilluns. Una es farà al Casal d'infants El Llamp, amb 65 places, i una altra a la ludoteca de Santa Coloma, amb 50 places.

Les diferents activitats es duran a terme en diverses instal·lacions lúdiques i esportives, com el Casal d'infants El Llamp, la ludoteca de Santa Coloma, el Centre esportiu dels Serradells, l'Estadi comunal Joan Samarra Vila, la Sala polivalent de la plaça del Poble, el pavelló Joan Alay, el pavelló del Lycée Comte de Foix i les pistes del Pàdel Club Serradells. Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú i als departaments d'Esports i de Social, a l'avinguda Príncep Benlloch.

Des de Joventut, l'oferta del que s'ha batejat com a 'Vacances blanques' comença el proper 16 de febrer amb un dia d'esquí o snowboard a Grandvalira amb la projecció de 'Best of Annecy' amb els millors curtmetratges d'animació del festival de cinema d'Annecy. Aquesta activitat es fa amb la col·laboració de l'ambaixada de França a Andorra. De cara al dimecres 17 de febrer es farà una sortida a Naturlandia i el dijous dia 18 al matí hi haurà l'escape room 'Sornàs 1930' per conèixer la vida d'Andorra als anys 30, i a la tarda es durà a terme una sortida per veure la posta de sol a 2.000 metres d'altura i una xerra amb el psicòleg Tomàs Navarro per estimular la creativitat i la intel·ligència emocional. El programa es tancarà el dia 19 amb un curs d'introducció al rescat en allaus i el ràpel amb el Club Pirinenc Andorrà. Les places per a cada una de les activitats són limitades i les inscripcions es poden formalitzar a La Central.