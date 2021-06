Andorra la Vella preveu que el centre d'interpretació de la bicicleta sigui una realitat el febrer vinent

Andorra la VellaEl mes de febrer de l'any que ve Andorra la Vella pot tenir enllestit el centre d'interpretació de la bicicleta, un espai museístic que s'ubicarà a les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol. Aquest ternini és el que ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, després de la sessió de consell de comú en què s'ha aprovat adjudicar els treballs d'estructura museogràfica i treure el concurs per adjudicar les obres d'adequació i també una transferència de crèdit de 360.000 euros per fer front als treballs. Des de l'oposició han expressat els dubtes que els planteja la viabilitat d'aquesta infraestructura, tenint en compte que "no hi ha un pla director", tal com han assegurat els consellers del PS+I Dolors Carmona i Sergi González.

D'aquesta manera, en la sessió celebrada aquest dijous s'ha decidit que l'empresa que va guanyar el concurs d'idees dugui a terme els treballs d'estructura museogràfica i també convocar el concurs nacional per adjudicar les obres d'adequació del centre. Tal com ha comentat la cònsol major, l'estimatiu dels treballs era d'1,3 milions, però les darreres estimacions preveuen que l'obra se situï sobre els 1,5 milions, motiu pel qual en la sessió de consell de comú també ha estat necessari aprovar una transferència de crèdit de 360.000 euros. D'aquesta manera, el càlcul és que la part museogràfica tingui un cost de 830.000 euros als quals caldrà afegir uns 750.000 euros que es calcula que costarà l'obra civil. "No serà tan sols un museu sinó que vol ser un referent", ha destacat el cònsol menor, David Astrié, que ha subratllat que tindrà "una part experimental molt gran" amb simuladors i realitat virtual amb els quals els visitants podran, per exemple, simular que fan una etapa del Tour. Des de l'oposició González ha posat en relleu que ells hi creuen "molt en la cultura" però que no acaben de veure de bon ull aquest projecte "per l'envergadura" i també per la seva evolució. En aquest sentit, ha manifestat que després de fer "unes obres faraòniques" caldrà veure "com es mantindrà" en el futur, és a dir, quins costos associats al seu funcionament hi haurà i quin retorn s'espera. Al seu torn, Carmona ha subratllat la "dependència" tant d'una empresa externa (la que farà tota la instal·lació tecnològica) com també d'un fons privat (les bicicletes), per tant ha manifestat que és un museu "que es crea en fals". També ha incidit que es tracta de diners públics i sobre aquest punt el seu company ha subratllat que veient l'evolució de les despeses al final s'estarà al voltant dels "dos milions". La cònsol major ha lamentat l'abstenció de l'oposició i ha posat en relleu que sí que es tracta d'una inversió important, però que la parròquia ha d'apostar per ser "un referent".

Centre d'art

Una altra infraestructura cultural que veurà la llum d'aquí a poc temps serà el centre d'art d'Andorra la Vella al parc Central, que acollirà la sala d'exposicions del Govern. Aquest dijous han estat adjudicades les obres per a l'habilitació d'aquest espai que tindran un cost de 689.927 euros. Tal com ha comentat Marsol, es tracta d'un import lleugerament superior al previst, que era de 620.000 euros, però s'ha mostrat convençuda que en el termini de les obres es podran fer "petites modificacions" que facin rebaixar l'import. "Aquesta instal·lació aporta un plus per a tothom, per al país, per a la parròquia i per a la cultura en general", ha manifestat la cònsol major. És previst que les obres, un cop arrenquin, estiguin enllestides en quatre mesos, amb la qual cosa a finals d'any haurien d'estar finalitzades. L'oposició, tot i votar a favor d'aquest punt, ha mostrat el neguit perquè el conveni amb el ministeri de Cultura i Esports encara no estigui signat. La cònsol els ha respost que aquest acord estarà signat "molt abans" que les obres acabin i ha recordat que servirà perquè el ministeri "doti" aquest espai amb obres de qualitat.

Parc Central

D'altra banda, i quant al parc Central, la cònsol major ha manifestat el desig que abans que acabi el mandat es pugui tenir signat un pla parcial, o especial, per a la unitat urbanística, que suposaria la cessió al comú de gran part de la zona verda i que per tant, "pràcticament" la totalitat del que és avui en dia és la zona verda passi a ser de titularitat pública. Cal recordar que aquesta és una unitat d'actuació molt gran en la qual els propietaris poden construir i ara el comú està negociant amb ells.

D'altra banda, en la sessió de consell de comú, Astrié també ha informat que el primer trimestre de l'any s'ha tancat amb un dèficit de 917.090 euros, bàsicament "atribuïble al calendari fiscal". Així, els ingressos han estat de 8,5 milions i les despeses de 9,4 milions. Pel que fa a l'endeutament total acumulat era a 31 de març de 26,5 milions, la qual cosa suposa un 57,79% del sostre fixat en un 200%.

Estadi Comunal

Durant la sessió, i a preguntes de l'oposició, també s'ha posat sobre la taula l'estat de les instal·lacions de l'Estadi Comunal (especialment de la pista d'atletisme). Marsol ha destacat que si bé es va posar en relleu que es prendria una decisió sobre la remodelació d'aquesta infraestructura esportiva cap al mes de setembre (d'acord ambl projecte que té sobre la taula el comú) aquesta decisió pot arribar abans. La setmana vinent hi ha prevista una reunió amb la Federació d'Atletisme, ja que es vol avaluar aquesta reforma del tartan, és a dir, els terminis i la forma en què es pot fer.

A l'últim, cal destacar que en la sessió de consell de comú s'ha donat llum verda a l'ordinació reguladora de la vall del Madriu-Perafita-Claror, un text que cal recordar que ha de ser aprovat pels set comuns per a la seva entrada en vigor. Aquest document regula, entre altres qüestions l'accés a la vall. També s'han aprovat dos convenis amb el ministeri de Cultura del Govern perquè continuï oferint assessorament en matèria de conservació i incrementar el Patrimoni Cultural, i per desenvolupar el primer programa integral de conservació i revaloració del jaciment de la Farga d'Andorra situada a 2.000 metres d'altura a la Vall del Madriu.