Andorra la Vella reallotjarà tres famílies de l'edifici esquerdat a Santa Coloma

Andorra la VellaTres de les famílies que van haver de marxar de l’edifici de Santa Coloma per les esquerdes que presentava seran reallotjades, segons recull RTVA. Dos als pisos Jovial i una a un pis ofert pel Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). Amb aquesta decisió, el comú d’Andorra la Vella s’evitarà una part de les despeses per la desocupació dels edificis. A hores d’ara, els serveis socials comunals estudien quines són les característiques de cada habitatge per decidir a qui s’atorgaran.