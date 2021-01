Reflexió sobre el futur de l'Estadi Comunal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dijous el projecte guanyador del concurs d'idees que es va convocar per a la remodelació de l'Estadi Comunal. Ha estat l'arquitecte Pere Cervós qui ha guanyat el concurs amb un projecte que preveu la construcció d'un aparcament per a uns 500 vehicles, una graderia que podria arribar a encabir gairebé 9.000 persones i la creació de diferents espais públics nous, entre els quals una passarel·la sobre el riu per facilitar la connexió amb el centre d'Andorra la Vella. La cònsol major, Conxita Marsol, ha manifestat que amb aquest projecte sobre la taula, que estaria valorat en 19,5 milions, ara el comú obre una reflexió que ve marcada "per la pandèmia" i pel fet que la federació de futbol sembli que vol fer instal·lacions esportives en altres parròquies. Per tant, s'opta per un redimensionament d'aquesta idea inicial.

El projecte guanyador del concurs d'idees ha estat presentat aquest dijous i Marsol n'ha destacat que es tracti d'una proposta "ambiciosa" i adaptada a les necessitats del futbol i de l'atletisme, dues activitats que es volen mantenir en aquesta instal·lació. Ara bé, la cònsol ha manifestat que el fet que la federació de futbol s'estigui plantejant fent instal·lacions en altres parròquies potser farà que des del comú no s'aposti per un estadi tan ambiciós i es redimensioni pensant per exemple només en el futbol base i no en el federatiu. A més, ha recordat que quan la proposta de remodelació es va posar sobre la taula era abans de la pandèmia i la situació fa que no es pugui encarar un projecte tan ambiciós com el que s'ha presentat. "No el podem assumir", ha dit.

La instal·lació concebuda per Cervós, tal com ell mateix ha explicat, preveu la construcció d'un aparcament ja que considera que és una de les mancances de la zona i també que la grada principal sobrevoli la carretera general i que es creï una mena de passarel·la sobre el riu Valira que serveixi de connexió amb el centre d'Andorra la Vella. Sota la grada també hi hauria un espai per a ús de la ciutadania que podria encabir, per exemple, esdeveniments i també es preveu nous vestuaris i facilitar la connexió amb el pavelló de l'hoquei, una possibilitat que s'obre amb la construcció de l'aparcament. El projecte també preveu grades retràctils que podrien ampliar la capacitat de públic fins a les 8.800 persones.

Davant aquesta proposta Marsol ha destacat que el comú obre ara un procés de reflexió que pot anar fins a l'estiu, quan ja s'hauria de decidir què és el que es vol fer tenint en compte que alguna partida ja s'hauria d'incloure en el pressupost del 2022. Des del comú, tal com ha explicat la cònsol major, es plantegen parlar amb el Govern i la federació de futbol també per veure quines són aquestes instal·lacions futures que hi ha sobre la taula i evitar duplicitats. El "projecte de mínims" que es plantejaria el comú seria mantenir les instal·lacions de futbol i atletisme, una graderia que no caldria que arribés a les quantitats que ha plantejat el projecte (ha parlat d'unes 3.000 persones) i molt especialment la connexió amb el centre d'Andorra la Vella, ja que és una de les parts que el comú valora més positivament. "Volem la connexió", ha subratllat Marsol, que també ha reconegut que caldria fer l'aparcament. "Hem de trobar la manera d'adaptar-lo a les necessitats actuals i veure com el redimensionem", ha conclòs sobre el projecte presentat.