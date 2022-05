Andorra la Vella tindrà tres punts verds i tres minideixalleries més

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella, amb l'objectiu de potenciar la recollida selectiva i que els ciutadans tinguin punts accessibles on deixar la brossa, vol anar retirant contenidors convencionals per anar col·locant punts de recollida. Per aquest motiu, han convocat un concurs nacional per adjudicar, per lots, el subministrament de tres punts verds i tres minideixalleries a la parròquia. Actualment, ja hi ha un punt verd que es troba a Santa Coloma, al Cedre, i tres minideixalleries ubicades al Parc Central, a l'aparcament Valira i a l'aparcament Meritxell. A més, també se n'ha d'instal·lar una a l'aparcament d'autobusos.

Cal matisar, que en un punt verd es recull el vidre, el cartó, el plàstic i la brossa, i en una minideixalleria, a banda, també s'hi poden deixar pneumàtics, bateries, material electrònic o piles, entre d'altres. Així, molts objectes quotidians i petits, es poden dipositar en aquestes minideixalleries situades arreu de la parròquia.

Tot i que encara s'ha de definir la ubicació exacta, des de la corporació avancen que els punts verds es col·locaran a la zona de Terra Vella, a la carretera de l'Obac i a Santa Coloma. Pel que fa a les minideixalleries, se'n vol instal·lar una a Ciutat de Valls, una altra a la Margineda, i una altra pel centre de la parròquia, al carrer de la Vinyeta.

Totes les ofertes pel concurs han de ser lliurades en sobre tancat abans del 22 de juny a les 15 hores al departament de Secretaria General del comú, i l'obertura de plecs s'efectuarà el 23 de juny a les 10.30 hores.