Andorra la Vella vol posar en marxa a partir del març una prova pilot de mobilitat per descongestionar el centre

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella farà a partir del març de l'any que ve una prova pilot perquè els ciutadans estacionin en uns aparcaments que s'habilitaran a la zona d'Andorra la Vella a tocar de Santa Coloma i s'estudia posar en marxa unes llançadores de tal manera que els ciutadans puguin arribar al centre de la capital i "descongestionar", d'aquesta manera, la circulació a la zona més cèntrica. Així ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol en la sessió de consell de comú en què també s'ha aprovat el conveni entre el comú d'Andorra la Vella i el Govern que permetrà que l'executiu tiri endavant la construcció d'un edifici de pisos a preu reduït a la zona de Borda Nova.

Pel que fa a la prova pilot, cal destacar que el comú ha arribat a un acord amb un propietari per al lloguer de dos terrenys, un de 4.000 metres quadrats i un altre de 3.800. D'aquest més 'petit' el comú ja en disposa des d'aquest mateix dijous i pel que fa a l'altre ho farà a partir de l'1 de gener de l'any que ve. En el de 3.800 metres quadrats el comú preveu construir un parc infantil i una zona verda que comptaria amb més de 50 metres lineals amb el passeig del riu. També en aquest espai es preveu la construcció de places d'aparcament com en l'altre terreny. De fet, aquests estacionaments, sumats als que ja té el comú prop d'aquests dos terrenys, faran que la zona compti amb unes 300 places la qual cosa ha fet pensar a poder habilitar una mena d'abonaments diürns "molt atractius" per a les persones que treballen a la parròquia "per deslliurar el centre de la parròquia" ja que s'incentivaria amb preus molt avantatjosos que estacionessin allà i que mitjançant llançadores poguessin arribar al centre de la capital. També es plantejarien abonaments nocturns per als veïns. Marsol ha assenyalat que aquesta prova pilot podria arrencar cap al mes de març de l'any que ve, un cop estiguin enllestits els treballs per adequar els dos espais. "Si tots ens esforcem, pot ser una primera bona solució" per descongestionar el centre d'Andorra la Vella, ha manifestat la cònsol major, que també ha afegit que "entre tots" s'ha de treballar per "aconseguir una circulació més fluida i millor qualitat de vida". Pel que fa a la possibilitat que hi hagi aquestes llançadores, ja s'ha fet una primera aproximació amb la companyia que ofereix el bus comunal i ara s'haurà d'acabar "de prendre decisions".

Cal destacar, a més a més, que el terreny del qual disposa ja el comú podrà ser utilitzat els dies del Tour per estacionar de manera gratuïta i posteriorment s'habilitarà perquè ja es pugui fer servir per estacionar pagant. En aquest sentit, Marsol ha manifestat que segurament ja al mes d'agost es podrà fer servir com a aparcament i serà accessible tota la superfície fins que comencin les obres del parc, que podrien arrencar cap a finals d'any. Precisament durant el Tour també serà accessible un terreny d'un privat a tocar de la rotonda de la Comella on podran estacionar un centenar de vehicles.

El comú satisfarà un import de 8.800 euros per un dels terrenys i 9.600 per un altre i tal com ha manifestat la cònsol hi ha una carència de dos mesos mentre es fan les obres.

Des de l'oposició han recordat que ells van proposar la creació d'una taula de mobilitat per abordar els problemes de circulació a la parròquia i celebren que es plantegi aquesta prova pilot. La consellera de PS+I Dolors Carmona ha destacat que "no es tracta només de trobar els terrenys" sinó també d'impulsar altres accions com el transport públic a baix cost. "Veiem reflectides les nostres propostes", ha manifestat quant al projecte de la majoria i ha subratllat que esperen que sigui "realitat", ja que "si volem ser la capital i fer campanyes d'atractiu del turisme no sé pas on estacionaran; o marxem tots els residents i l'ocupen els turistes o ho tenim molt difícil", ha assegurat.

Pisos socials a Borda Nova

En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també s'ha acordat la declaració d'alienabilitat del terreny de 3.000 metres quadrats a la Borda Nova que el comú cedeix al Govern per fer-hi pisos a preu regulat i també el conveni que facilita la cessió. Marsol ha destacat que la pandèmia ha aturat tot el procés ja que el dia abans que es decretés el confinament es va fer una declaració d'intencions per tirar endavant el projecte. Ha recordat que en aquest terreny que el comú cedeix, i que ha recordat que té un valor de deu milions d'euros, el fons publicoprivat que es deriva de la llei de l'institut de l'habitatge ha de construir un edifici en què sembla que hi podria haver uns 80 pisos de lloguer a preu reduït. Marsol ha explicat que "paral·lelament" i "aprofitant" que el terreny es troba en dos nivells i que sembla que s'hi poden construir moltes places d'aparcaments, es calcula unes 400 o 500, el comú podria obtenir una part per a la gestió comunal. Aquest aspecte, però, encara no està tancat i tal com ha afegit a preguntes dels periodistes encara no està clar si la cessió seria gratuïta o no. "Crec que això ara hauria d'anar de pressa" ha manifestat la cònsol sobre la construcció de l'edifici, ja que ha recordat que hi ha una necessitat. Des de l'oposició, que han votat a favor d'aquest punt, han manifestat que el que volen és que "les coses quedin ben regulades", ja que el comú cedeix un terreny de molt valor i que entre altres es regulin els estacionaments que en poden sortir "en benefici dels habitants de la parròquia", ha dit Carmona.

També s'ha aprovat, amb els vots a favor de l'oposició, l'adjudicació per canviar els tres ascensors de l'aparcament Centre Ciutat que donen accés al vestíbul del Centre de Congressos per un import de 394.000 euros. Tal com ha explicat la cònsol major la previsió inicial era d'un cost de 100.000 euros tot i que la previsió d'obra posterior ja va indicar un cost aproximat als 380.000 euros. A més, només es va presentar una sola empresa. Aquest import es cobreix amb altres partides del mateix departament i no cal fer ni un crèdit ni un suplement. Carmona ha destacat que els ha "sobtat" aquesta diferència de preu entre la previsió inicial i el pressupost final i ha demanat si hi ha alguna previsió amb els ascensors de la plaça. La cònsol li ha respost que aniran lligats al projecte de remodelació que hi ha previst i que per tant de moment no es farà cap intervenció, També ha aclarit, a preguntes de la consellera de l'oposició, que els treballs per posar els nous ascensors duraran quatre mesos, però que calen quinze setmanes per encarregar-los, amb la qual cosa els treballs no començaran a l'estiu tot i que a la majoria li agradaria que estiguessin pel Poblet de Nadal. També ha apuntat que es canviaran d'un en un amb la qual cosa sempre n'hi haurà dos de disponibles.