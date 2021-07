Andorran Banking dona 30.000 euros per a la renovació dels terminals de teleatenció domiciliària de la Creu Roja

Andorra la VellaAndorran Banking i la Creu Roja Andorrana han signat un conveni amb el qual Andorran Banking es compromet a donar a l'organització humanitària un total de 30.000 euros en el període de tres anys. L'objectiu de la donació és permetre a la Creu Roja renovar els terminals del seu servei de teleatenció domiciliària.

Aquest recurs va adreçat a aquelles persones que viuen soles o que passen moltes hores soles en el seu domicili: gent gran, persones amb dependència, persones amb diversitat funcional, malalts o convalescents en un període de recuperació o rehabilitació. Mitjançant la pulsació d'un botó de grans dimensions d'un aparell de sobretaula que pot tenir a la sala d'estar o a l'habitació o d'un de més petit, en forma de penjoll o braçalet, la persona usuària pot comunicar-se permanentment, les 24 hores del dia, tot l'any, amb el centre de coordinació de la Creu Roja, que s'ocupa de donar una resposta immediata. L'objectiu principal és que els usuaris se sentin segurs i acompanyats sense renunciar a la seva autonomia i que puguin mantenir així les relacions personals i veïnals.

En els més de 20 anys transcorreguts des de la seva implantació a Andorra, la teleassistència ha viscut una gran transformació donada per la necessitat de gestionar la salut d'una forma més digitalitzada i accessible i, paral·lelament gràcies als avanços tecnològics que donen suport a aquest servei. Entre les innovacions que la donació permetrà adquirir hi ha per exemple braçalets que detecten les caigudes i envien un avís automàtic al centre de coordinació de la Creu Roja, la incorporació en estudi avançat dels nous terminals GSM que permetran fer ús del servei utilitzant la telefonia mòbil per a una millor connexió o la incorporació cada cop més accessible de sistemes més complexos basats en la intel·ligència artificial, els detectors o els sensors de moviment.

En l'acte de signatura, la directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha manifestat que estan "molt contents de poder continuar col·laborant amb una institució tan reconeguda nacionalment i internacionalment, i sobretot amb aquesta iniciativa que cerca que la gent gran pugui, tot prement un botó, contactar amb la Creu Roja per allò que pugui menester". Andorran Banking representa els interessos de les entitats bancàries del Principat i vetlla pel prestigi i la competitivitat del sector a nivell internacional.

Per la seva banda, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol Padrós, ha expressat el seu "agraïment a aquesta destacada institució andorrana per la seva generosa contribució a la millora de l'esperança i qualitat de vida de les persones que més ho necessiten".