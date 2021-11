Els andorrans que viatgin freqüentment al Regne Unit ja poden registrar-se al servei 'Registered Traveller'

Andorra la VellaEl Govern informa que els ciutadans amb passaport andorrà que viatgen amb freqüència al Regne Unit (almenys quatre cops en els darrers dos anys) ja poden registrar-se al servei 'Registered Traveller' per utilitzar el seu passaport en les portes 'e-gates' dels aeroports i de les estacions de tren del Regne Unit que figuren en el llistat d'aquest enllaç: https://www.gov.uk/registered-traveller/where-you-can-use-registered- traveller.

El servei 'Registered Traveller' permet fer ús, prèvia sol·licitud dels usuaris i mitjançant pagament, els controls automatitzats als principals punts d'entrada del Regne Unit i facilitar així un trànsit més ràpid a les fronteres britàniques. El Govern es felicita d'aquest avenç assolit amb les autoritats britàniques, el qual permet millorar la mobilitat entre ambdós països.

Per a les persones que viatgen puntualment al Regne Unit o no volen fer anar aquest servei, les condicions de passatge als punts fronterers no han canviat. En tot cas, davant l'actual pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, es recomana consultar abans de viatjar el següent enllaç amb les mesures sanitàries requerides per entrar en el territori del Regne Unit: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during- coronavirus-covid-19. Es recorda que aquest enllaç s'actualitza periòdicament.