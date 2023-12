AndRail demana el tramvia Escaldes-Sant Julià

Andorra la VellaL'associació AndRail ha criticat la "ineficiència" actual del transport públic andorrà com a manera de mostrar la necessitat d'instal·lar un altre mode de transport més fiable per als seus viatgers. L'autobús només significa el 7% dels viatges que es fan internament, enfront del 93% del cotxe privat. I això tenint en compte que des de 2022 és completament gratuït per als andorrans. L'absència de carrils bus segregats i la seva baixa competitivitat enfront del cotxe limita els usuaris, segons el col·lectiu.

AndRail proposa un tramvia que arrencaria en la parròquia d'Escaldes-Engordany, al costat de Caldea; i travessaria els principals vials d'Andorra la Vella. Continuaria el trajecte per Santa Coloma travessaria un túnel per acabar a Sant Julià.

L'associació proposa que aquest tramvia enllaci amb una connexió per tren amb Espanya que connectaria, passant per la Seu d'Urgell, amb un ramal en la línia Barcelona - La Tour de Carol (actual línia R-3 de Rodalies). El ramal enllaçaria amb l'estació d'Alp, que es convertiria en una espècie de bescanviador des del qual es podria accedir a Tolosa (França), Andorra o Barcelona.

La Generalitat de Catalunya va adjudicar l'any passat un estudi de viabilitat que analitzi la possibilitat d'establir aquesta connexió transpirinenca i que haurà de lliurar-se l'any vinent. Per aconseguir que el tren sigui competitiu amb el cotxe entre Andorra i Barcelona, des d'AndRail assenyalen la necessitat "d'igualar o millorar" les tres hores de viatge que es triga avui fins a Barcelona en cotxe. Consideren que per a això seria necessari establir serveis semidirectes i duplicar la via actual de la R-3.