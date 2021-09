AndRail proposa una línia de tren entre Andorra i la Seu

Andorra la VellaLa 'Jornada pel Ferrocarril a Andorra 2021' celebrada aquest matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha posat sobre les cordes el "gran" problema del Principat entorn de la mobilitat. Ho ha destacat el promotor de la plataforma AndRail, Sebastià Mijares, qui ha encetat l'acte detallant les dificultats actuals per accedir al país, fent èmfasi en les cues que es generen, i ha ressaltat les solucions que podria aportar l'arribada del tren al país. Hem finançat infraestructures molt costoses com túnels i no hi ha hagut cap retorn per part dels usuaris", ha dit, tot apuntant que la connexió ferroviària "suposaria una inversió", però també "un retorn econòmic".

Un dels aspectes que s'ha plantejat durant la jornada ha estat la possibilitat de començar amb un tram Andorra-la Seu d'Urgell i en el cas que infraestructura tingués èxit, ampliar-la. El president de la Plataforma de Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, ha posat en relleu que aquest primer tram podria donar peu a connectar l'accés "amb la xarxa de trens espanyola i francesa". L'opció ha estat ben acollida pel president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena, qui tot i ressaltar la gran inversió que suposaria pel país, ha reconegut les deficiències del transport públic. Tanmateix, el president de la patronal ha apostat per un model de transport multimodal amb un carril per al tramvia, destacant que el principal problema de mobilitat al país rau en l'eix Andorra la Vella - Escaldes-Engordany.

El coordinador de Rodalies Catalunya, Pere Macías, ha coincidit amb l'impulsor de la plataforma per acabar d'una vegada per totes amb els problemes de cues i les dificultats que generen les nevades o les esllavissades com la de la Portalada o la succeïda el 2019 a l'RN22, la carretera que uneix Andorra amb França.

En relació amb la inversió que s'hauria de destinar al projecte, Mijares ha exposat que el Banc de Desenvolupament de la Unió Europea "podria donar suport en el finançament" i ha ressaltat que la infraestructura també aportaria "benefici compartit amb els països limítrofs", per la qual cosa considera que "hi ha interès". Tanmateix, el promotor no ha volgut descartar una possible participació privada o l'aportació de fons europeus, però ha puntualitzat que a qui més li interessa aquesta iniciativa és "al Govern", en ser "el primer beneficiari".

En aquest sentit, Ramírez ha posat sobre la taula els beneficis mediambientals que suposaria el tren, tot comentant que en zones amb gran densitat de població "suposa un element fonamental per a la descarbonització". D'aquesta manera, la presidenta d'Apapma, Patrícia Bragança, ha manifestat que un dels països referents en aquest aspecte és Suïssa i la seva aposta ferma pel tren en territoris muntanyosos. "Cal apostar per sistema col·lectiu sostenible i n'estem segurs que el tren pot coexistir amb l'orografia d'Andorra", ja que "l'impacte del ferrocarril no és superior al de construir carreteres", ha asseverat.