Àngel Ros: "L'assignatura pendent d'Andorra és estudiar les connexions ferroviàries"

Andorra la VellaDesprés de gairebé quinze anys com a paer en cap a la Paeria de Lleida i d’altres quatre com a ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros repassa l’actualitat de la col·laboració entre Lleida i el Principat i identifica els principals reptes que els dos territoris tenen per endavant: desestacionalitzar el turisme, treballar per promocionar l’educació i millorar les comunicacions.

Quin és l'estat de salut de la relació entre Andorra i la província de Lleida?

Andorra té una relació d'Estat amb Espanya i després hi ha una relació de proximitat amb Catalunya i la província de Lleida. La relació amb Espanya és excel·lent perquè s'ha progressat molt i la de veïnatge amb Catalunya i Lleida també és molt bona per la col·laboració que hi ha en diferents àmbits.

Quin considera que és l’àmbit de col·laboració més important entre els dos territoris?

El més representatiu és l'àmbit sanitari. De fet, mentre era ambaixador es va signar l'acord de col·laboració en matèria sanitària entre el ministre de Salut andorrà i la ministra de Sanitat espanyola. Aquest acord facilita que hi pugui haver col·laboració entre els organismes que presten els serveis sanitaris a Andorra i Catalunya. Molts andorrans són atesos a les instal·lacions de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, en paral·lel, molts ciutadans de l'Alt Urgell són atesos a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Crec que aquest és un dels àmbits de col·laboració més clars que hi ha ara com ara, però també crec que s'ha d'avançar la col·laboració en matèria turística i promoció del territori.

Creu necessari, per tant, que Lleida faci més promoció de la seva oferta turística?

Promocionar actius de la província de Lleida a al Principat és molt important i és un element sobre el qual s’hauria de progressar. No oblidem que Andorra té poc més de 80.000 habitants i és un mercat important pel turisme de Lleida. Un dels actius més importants de Lleida és la muntanya, però els andorrans aquest espai el tenen cobert dins del país. Per tant, s’ha de promocionar el turisme cultural, gastronòmic... Molts ciutadans d’Andorra són originaris de la província de Lleida, i això ho facilita. També és cert que el ciutadà andorrà busca, dins d’aquesta proximitat amb Catalunya, els espais de costa.

Calen més esforços per desestacionalitzar el turisme?

Tradicionalment, la muntanya, en aquestes darreres dècades, ha resolt molt bé el turisme d'hivern, però hem de fer esforços per tenir una bona temporada d'estiu. S'està treballant, però s'ha de fer més. La Vall d'Aran està tenint una temporada excel·lent perquè està plena, però cal continuar creixent. És una assignatura pendent que hem de treballar tot el Pirineu.

Un altre sector clau de col·laboració és l’educació.

En el món educatiu la col·laboració se centra en l’àmbit universitari i la majoria dels estudiants d’Andorra que opten per la universitat o la formació professional trien Lleida com a una de les primeres opcions. En aquest sentit, crec que Lleida ha de fer un esforç de promocionar més la seva universitat perquè és una oportunitat important per fer-la créixer entre el públic potencial del Principat. A Andorra, el sistema educatiu funciona molt bé, i d’una manera gairebé natural, la majoria dels estudiants del sistema espanyol, que són uns 3.000, opten per universitats espanyoles, i les primeres que trien són Barcelona i Lleida. Per tant, crec que cal donar a conèixer encara més la UdL, ja que també es una via de col·laboració. La Universitat d’Andorra està molt bé, però és petita quant al número de titulacions, i aquí Lleida té una oportunitat.

Creu que caldria establir més col·laboracions entre les dues universitats?

En aquests anys que he sigut ambaixador ho he dit. Sóc amic dels rectors de les dues universitats i en diverses ocasions els hi he comentat. No sé si s’ha progressat, però hi ha una línia de progrés claríssima per tirar endavant projectes conjunts. Avui en dia, la de Lleida, sense haver fet promoció, segurament és la universitat que més es tria. Tot i això, crec que s’ha de progressar a l’hora de fer projectes de col·laboració conjunts i de promoció.

Un altre dels reptes que han d’afrontar els dos territoris són les comunicacions.

Les comunicacions per carretera són importants i en els últims anys s’han fet millores. La darrera que es va anunciar, i que es farà sens dubte perquè es va comprometre el govern d’Espanya, és una rotonda a l’N-260 a Montferrer que millorarà l’accés a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. L’N-145, que uneix la Seu i Andorra, té molt poc temps i ja es va fer una millora molt important des del punt de vista de la seguretat, però s’ha de seguir progressant. S’han de seguir desenvolupant aquestes millores per carretera i també a l’aeroport.

Com ha vist l’evolució de l’aeroport Andorra-la Seu?

Crec que s’ha progressat molt i puc dir que durant aquests anys que he estat ambaixador l’aeroport de la Seu va estrenar els vols regulars amb suport instrumental, que és el que ha fet possible col·locar aquesta infraestructura en el mapa del món comercial. Tot i això, s’ha d’aconseguir que hi hagi vols amb més ciutats, i el Govern d’Andorra està fent esforços perquè així sigui. Pel que fa a comunicacions, hi hauria una altra assignatura pendent que és estudiar les possibles connexions ferroviàries amb Andorra. És una altra línia de treball que s’ha de començar fent un estudi de viabilitat, ja que també és una línia de col·laboració important.

Veu viable, per tant, la implementació d’aquest transport per cable?

El que s’ha de fer és un estudi de viabilitat de connexions ferroviàries. És una assignatura pendent i és important per a Andorra i per a Lleida.

En aquest escenari, on queda l’aeroport d’Alguaire?

L’aeroport d’Alguaire treballa fonamentalment pel d’Andorra-la Seu, ja que els vols d’hivern d’operadors turístics, bàsicament envien turisme a Andorra i a la Vall d’Aran. És un aeroport que des del primer dia dona aquest servei. A més a més, Alguaire també actua com a segona alternativa de l’aeroport d’Andorra – la Seu quan hi ha problemes amb els vols. Això ho desconeix la majoria de la gent.

A parer seu, quin és el punt fort dels dos territoris?

Andorra és un país amb tota la capacitat d'un Estat modern situat en organismes internacionals i que té una economia que ha aguantat mot bé les recents crisis. Aquest és un dels seus punts forts, la resiliència de la seva economia. També és un Estat que té un gran potencial de creixement i d'inversió. És un país que ha sigut capaç de desestacionalitzar molt el turisme. I ara l'oferta d'estiu a Andorra també és important. Altres punts forts claríssims són la seguretat ciutadana, la sanitat i l'educació. Per la seva banda, Lleida té punts forts importants com l'economia de tot el sector agroalimentari, un sector que és importantíssim i on Lleida lidera en el sud d'Europa. Evidentment, la Universitat també és un punt fort, així com el turisme de muntanya, cultural i gastronòmic.