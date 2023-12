Anunci dels gendarmes: controls d'equipaments d'entrada i sortida d'Andorra tota la temporada

Andorra la VellaLa Gendarmeria francesa ha fet públic que inicia una sèrie de controls per als vehicles que entren i surten d'Andorra utilitzant carreteres franceses. El control s'aplicarà tant als cotxes francesos com als andorrans. Es tracta de comprovar que tots els vehicles portin equipaments d'hivern. L'obligació, recorden els gendarmes, va començar l'1 de novembre i acaba el 31 de març. Els controls s'intensifiquen aquesta temporada per evitar les situacions que es van viure la passada amb múltiples col·lapses en l'accés i sortida d'Andorra per vehicles entravessats a la carretera per la falta d'equipaments. La recent nevada ha fet accelerar el calendari de controls.