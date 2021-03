Un any després, com està la gent gran?

Andorra la VellaAra fa tot just un any que el Govern va decretar el confinament de la població arran de l’agreujament de la pandèmia pel SARS-CoV-2 al país. Des de llavors han estat diverses les mesures que les autoritats han anat prenent per contenir l’avenç del virus. Un dels col·lectius que ha resultat més impactat tant pels efectes de la malaltia com per les restriccions ha estat el de la gent gran. En fem balanç amb el president de la Federació de la gent gran, Fèlix Zapatero, que no dubta en qualificar aquest any com de “molt dur”. I mirant cap al futur, llença un missatge d’optimisme: “Jo crec que estem clarament al final del túnel” gràcies a les vacunes, assegura, tot i que també és prudent i destaca que “malgrat la situació vagi millorant” caldrà encara prendre certes precaucions.

“Ha estat un repte per constatar que el país ha sabut donar-hi resposta”, destaca, al mateix temps que subratlla que tant des del Govern com des dels comuns i les entitats com Creu Roja Andorrana, han “estat a l’alçada” i han donat resposta a les necessitats. En el cas concret de la gent gran, Zapatero destaca el contacte constant que tant des dels serveis socials com des dels comuns s’han tingut per mantenir el contacte amb aquelles persones que viuen soles.

Un dels impactes més grans per a la gent gran ha estat, precisament, fer front a la solitud, una situació que s’ha vist agreujada amb la crisi, tal com reconeix Zapatero. El fet de no poder rebre visites a les residències, no poder sortir o no poder anar a les cases pairals que han estat tancades ha “impactat bastant” en el col·lectiu, afirma. En aquest sentit, el president de la Federació de la gent gran destaca el fet que la Creu Roja Andorrana treballi per obrir un centre de dia ja que recorda que els de les residències estan de moment tancats i hi ha moltes persones que en són usuàries. Mentrestant no obren, tindran al seu abast, si més no, aquest recurs de l’ONG, destaca.

I quins són els elements que ha palesat la pandèmia i sobre els quals cal incidir per millorar la qualitat de vida de les persones grans? En primer lloc, Zapatero fa una crida a la gent gran a què s’associï ja sigui a les diferents associacions de la gent gran o bé a les múltiples entitats que hi ha al país. “Andorra té una xarxa d’activitats socials brutal”, destaca, i recorda que d’aquesta manera aquesta persona podrà tenir “una xarxa social” que pot ajudar a mantenir contacte amb altres persones i, per tant, combatre la solitud i també que hi hagi qui, en cas de necessitat, pugui donar suport.

I altra constatació d’aquesta crisi és que cal “potenciar encara més el servei d’atenció a domicili” que presta el Govern. D’aquesta manera, el president de le federació destaca la “gran tasca” que s’ha fet des d’aquest servei que qualifica com de “bàsic” i que creu que cal ampliar. Així, posa en relleu que caldria que les persones poguessin rebre atenció durant més hores. “Cal que es puguin donar més hores de servei”, ha incidit.

I una última recomanació de cara al futur: “Seguir el consell dels que en saben” del coronavirus.