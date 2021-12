Per primer any #EnsDonemElLot

Quan arriben aquestes dates, moltes empreses obsequien els seus treballadors amb el conegut lot de Nadal que acostuma a ser una panera farcida de productes típics nadalencs, com ara, torrons, neules, polvorons, cava, vi, pernil, etc. És la manera que tenen les entitats d'obsequiar els seus empleats i desitjar-los unes bones festes. D'un temps cap aquí, els regals d'empresa han anat evolucionant, però Pyrénées Andorra ha volgut mantenir aquesta tradició.

Enguany, però l'equip del One Team de l'àrea de branding de l'entitat va tenir una genial idea que ha consistit a donar aquells productes del lot que han volgut. Una iniciativa que van traslladar a la resta d'equips del mateix grup que la van veure amb bons ulls des del primer moment. L'acció porta per nom #EnsDonemElLot i ben segur que tindrà continuïtat en el temps davant l'èxit que ha tingut entre els treballadors que, a més de donar els productes que anomenàvem anteriorment també han trobat oportú donar d'altres més exquisits, com ara, foie, conserves de bonítol, espàrrecs, embotits, entre altres.

I com s'han organitzat per fer l'entrega de tots aquests productes? Doncs bé, gràcies a l'acord al qual varen arribar Pyrénées Andorra amb la Creu Roja, aquesta s'ha proveït a través de la botiga solidària dels productes que han donat els treballadors de l'entitat que han sabut mostrar la seva part més solidària. Amb aquesta donació, les 56 famílies usuàries de l'establiment de la Creu Roja podran celebrar Nadal amb tota mena de productes. Aquest dijous, ja es va fer la primera entrega perquè els usuarus de la botiga solidària de l'ONG puguin gaudir dels articles els pròxims tres dies. El dilluns 27 de desembre es farà la segona entrega per acomiadar i rebre el nou com cal i passar una bona nit de Reis.

Ben segur que iniciatives com #EnsDonemElLot impulsada pels treballadors de Pyrénées Andorra seran seguides per d'altres empreses en un futur no molt llunyà.