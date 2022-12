Un any més, els treballadors de Pyrénées “EnsDonemElLot”

Una de les imatges més típiques dels dies previs a la celebració de Nadal és la de treballadors carregats amb el tradicional lot de Nadal. Una acció que, sorprenentment, es remunta ja a l'època romana quan els patrons donaven el que s'anomenava l'sportula, que consistia en obsequiar amb menjar els seus clients i treballadors. Una iniciativa que ha anat evolucionant fins avui dia quan les cistelles van carregades de productes nadalencs, com ara, neules, torrons, xocolates, polvorons, caves, vins, foie...

Pyrénées Andorra ha volgut donar a la cistella de Nadal un component solidari que ja va introduir l'any passat i que va ser tot un èxit. L'equip del One Team de l'àrea de branding de l'entitat va tenir la genial idea de donar aquells productes del lot que desitgessin. L'acció va batejar-se com a #EnsDonemElLot i va tenir tan bona acollida que s'ha trobat adient repetir-la. Així que des d'aquest dilluns 19 de desembre, els treballadors de Pyrénées Andorra comencen a fer les respectives donacions de productes tan exquisits, com ara, foie, conserves de bonítol, espàrrecs, embotits, entre altres.

I on aniran a parar tots aquests productes? Doncs es destinaran al banc d'aliments de la Creu Roja. I és que gràcies a l'acord signat, per segon any consecutiu, entre els magatzems i Creu Roja la iniciativa #EnsDonemElLot pot tornar a dur-se a terme. De fet, amb aquesta donació seran moltes les famílies que podran celebrar Nadal amb tota mena de productes. Aquest dijous es farà la primera entrega perquè els usuaris de la botiga solidària de l'ONG puguin gaudir dels articles els pròxims tres dies. Dijous 29 de desembre es farà la segona entrega per acomiadar i rebre el 2023 com cal i passar una bona nit de Reis.