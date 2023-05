En un any s'ha doblat l'interés per comprar un pis a Andorra

Andorra la VellaEl portal Idealista ha fet públic que durant l'últim any les cerques d'immobles a la venda a Andorra va augmentar un 99,1%, pràcticament el doble. Aquest percentatge d'augment demostra el 'boom' que hi ha hagut a l'estranger per adquirir un habitatge al Principat. Aquest increment ha arribat principalment, segons explica la premsa espanyola, perquè Andorra s'ha convertit en un destí ideal per a una quantitat important de gent amb recursos com podrien ser els youtubers o empresaris de petits negocis.

Les dades d'Idealista són el senyal de la tensió del mercat immobiliari que va comportar l'increment de preus. El fort augment de la demanda va iniciar-se el 2021 amb la finalització de la pandèmia i va culminar l'any passat amb un increment important de les xifres d'inversió estrangera en immobles. Al 2016, la xifra d'inversió eren 78 milions i al 2022 van ser 265.

Andorra s'hauria posicionat com un destí cobejat per molts ciutadans d'alt poder adquisitiu ja que s'ha convertit en una icona, principalment perquè personatges rellevants com motoristes, ciclistes, youtubers o altres s'han instal·lat a viure. Idealista té prop de 3.000 habitatges en venda a Andorra, una quantitat molt important per a un espai de 80.000 habitants. La mitjana de venda d'un pis l'any passat, segons les dades d'Estadística, va arribar als 365.000 euros quan al 2016 eren 152.000.