Apapma recorda que, “en un país petit com Andorra”, en menys d'un any dos animals de companyia han estat morts a trets

Andorra la VellaL'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma) se sol personar com a acusació en els processos en els quals es denuncien maltractaments a animals. “Ho fem per donar suport als propietaris”, apunten des de l'entitat. Ho van fer la tardor passada, quan va començar la instrucció per esbrinar qui va matar un gat a l'Aldosa de la Massana presumptament amb una arma de foc, i és probable que ho tornin a fer aviat en un cas difós la setmana passada a les xarxes socials. Dimarts passat, la propietària d'un gos explicava, per mitjà d'una carta pública, que li havien matat la seva mascota, un gos, “perquè brodava”.

“És lamentable i molt greu que encara passin aquests fets en un país com Andorra, on hi ha, suposadament, progrés i riquesa cultural”, lamentava la propietària, per afegir que “parlant s'entén la gent... però la persona a qui molestava el gos ha preferit disparar-li i assassinar-lo per resoldre el seu malestar”.

Els fets, segons explica la Gabriela, la propietària del Ray, van passar el 10 de març a dos quarts de deu del matí, i ella assegura que li van matar el gos perquè bordava després de disparar-li amb una escopeta de balins. Dues associacions del país, Laika i Apapma han condemnat el succés. Apapma vol esperar uns dies perquè es desenvolupi la investigació policial que està en curs perquè “es resolguin algunes incògnites, com per exemple quin tipus d'arma es va utilitzar”.

Des de l'entitat animalista i ecologista lamenten que el succés d'aquesta setmana passada “no és un cas únic” i recorden que l'any passat, algú va disparar presumptament un arma de foc i matar un gat durant les festes del Roser. Aquesta investigació també està en curs. “Són dos casos de fets molt denunciables en menys d'un any, i sobta que això passi en un país tan petit com Andorra”, expliquen. Apapma entén que “caldria prendre mesures” tant preventives, “fent pedagogia i parlant-ne públicament” com coercitives “per evitar que fets denunciables com aquests tornin a passar”.