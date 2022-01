Aparatós accident a la rotonda del KM.0

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 17 de gener de 2012, va ser notícia...

Un aparatós accident entre dos vehicles a la rotonda del KM.0 ha acabat amb un d'ells bolcat al mig de la via i la seva conductora ingressada a l'hospital amb contusions. La topada s'hauria produït pels volts de les 22 hores, quan un Audi de matrícula andorrana baixava en direcció Andorra la Vella per la carretera de l'Obac. Per la seva dreta, un Nissan 4x4 també amb matricula andorrana que circulava pel carrer de la Unió no hauria respectat el senyal de cediu el pas topant així amb el primer, segons les primeres informacions facilitades per la policia. Degut a l'impacte, el 4x4 ha quedat bolcat al mig de la via amb importants danys en els vidres i la carrosseria. La policia i els bombers han hagut d'intervenir per retirar les restes dels vehicles i el cotxe que ha quedat capgirat. La conductora del 4x4 ha quedat atrapada a l'interior del turisme, per la qual cosa els bombers han hagut de practicar una excarceració, i posteriorment ha estat traslladada en estat conscient a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on, segons ha indicat el cap de guàrdia, se li estan realitzant proves però 'el seu estat general és bo'. Així, la dona de 26 anys d'edat quedarà ingressada en observació aquesta nit de dimarts a dimecres a l'hospital.