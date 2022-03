Apareix una moto dins del riu Valira com a conseqüència d'un acte vandàlic.

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 31 de març de 2012, va ser notícia...

Una motocicleta ha aparegut aquest dissabte al matí dins del riu Valira a l'alçada del pont que uneix el carrer Prat de la Creu i el Parc Central. Un veí ha avisat a la policia cap a les 10.30 hores del matí i aquests juntament amb una dotació dels bombers s'han desplaçat fins la zona per treure l'automòbil. Fonts de la policia han informat a l'ANA que es descarta que hagi estat un accident i totes les hipòtesis apunten a un acte vandàlic. L'incident hauria passat durant aquesta nit de divendres a dissabte.

Els treballs per treure la moto de l'aigua han estat llargs. De fet, a les 12.00 hores d'aquest dissabte al migdia els bombers encara estaven treballant a la zona per recuperar el vehicle que es estava encallat entre les pedres a la banda dreta del riu just al punt que uneix el carrer Prat de la Creu i el Parc Central.

La policia ha explicat que un cop recuperin la motocicleta, de la qual encara en desconeixen les característiques, avisaran el titular del vehicle perquè posi la pertinent denúncia i des del cos policial es duran a terme les consegüents investigacions per trobar l'autor de la bretolada.