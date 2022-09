Un aperitiu gurmet

Ens trobem en plena vigília del Dia de Meritxell, festa nacional al Principat d'Andorra, i hem de ser previsors per no descuidar-nos de comprar allò que necessitarem per fer els diferents àpats del dia. És possible que ho tinguis tot controlat, però ben segur que una de les coses amb les quals no hi penses és amb l'aperitiu. És així? Si la resposta és afirmativa, Pyrénées Andorra et convida que t'endinsis al món Espinaler.

A la secció d'alimentació dels grans magatzems tens al teu abast una gran selecció de productes del segell Espinaler. Patates fregides, escopinyes, musclos, canyuts, zamburiñes, sardines, ventresca de tonyina... Tot de conserves de peix i marisc gurmet que no et deixaran indiferent. Sense descuidar la famosa salsa Espinaler que la pots afegir allà on vulguis, però on més s'utilitza és amb les patates fregides.

Selecció de productes Espinaler

I per acompanyar tots aquests productes gurmet que millor que un bon vermut de la mateixa firma. Els trobaràs en totes les seves versions: blanc, negre, reserva, i vintage.

A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra trobaràs tot els productes necessaris per fer un vermut, marca Espinaler. Sense dubte, una bona opció per celebrar amb família o amics el Dia de Meritxell.