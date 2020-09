El nunci apostòlic reivindica la importància del "respecte de la vida humana"

"Valoro que la identitat pròpia del Principat no es comprèn si es desvincula de les seves arrels cristianes". Amb aquesta frase el nunci apostòlic, Bernardito Cleopas Auza, ha volgut mostrar els lligams que té Andorra amb l'església catòlica durant l'homilia al Santuari de Meritxell. En aquest sentit, ha remarcat la importància de seguir mantenint els valors que la van gestar com el respecte a la persona humana, a la llibertat i la justícia, i també ha recordat la importància de mantenir "el respecte de la vida humana", després de la demanda social que està sorgint per una part del país per despenalitzar l'avortament.

Durant la seva visita oficial al país, Auza ha estat l'encarregat d'oficiar en català l'homilia del Dia de Meritxell en lloc del copríncep, Joan-Enric Vives, i enmig de les seves paraules ha volgut enviar una salutació cordial en nom del Sant Pare a tots els andorrans presents i també als qui no han pogut accedir al santuari per les mesures restrictives per la Covid-19. Així, els assistents, entre els quals hi havia els representants polítics i 10 residents de cada parròquia, han seguit una homilia diferent, amb distància de seguretat entre els seients i mascareta.

A més, en l'acte, Vives ha volgut tenir un record per les víctimes de la pandèmia i també ha volgut donar la benvinguda al país a Auza i a tots els assistents. Com és habitual, la celebració també ha comptat amb la presència dels Petits Cantors.

Reaccions dels grups parlamentaris

Tot just ha finalitzat l'acte oficial, els presidents dels diferents grups parlamentaris del Consell General, així, com el cap de Govern, després de saludar al nunci apostòlic i al copríncep, han fet diverses valoracions, principalment sobre la reunió que Auza va revelar que va tenir lloc al gener entre el cap de Govern i el secretari d'estat del Sant Pare. En aquest sentit, Xavier Espot, ha reconegut la trobada i ha indicat que va ser una primera reunió "distesa i llarga" que va transcorre amb absoluta normalitat, però que en cap cas es va fer dins de la clandestinitat. "Tots els responsables polítics duen a terme viatges que es publiciten i hi ha altres viatges en què es considera més oportú fer-los dins de la discreció i aquest va ser un d'aquests viatges".

Sobre el contingut de la reunió, Espot ha reiterat que va servir per explicar a un alt dignatari de la Santa Seu la quotidianitat d'Andorra i els grans reptes que té el país. Així, es va tractar el procés d'aproximació a Europa, el procés de diversificació econòmica, el procés d'homologació internacional en matèria de transparència financera i altres qüestions socials, entre les quals la situació de l'avortament, ha explicat el cap de Govern. "Ell em va traslladar la posició de l'església catòlica" que se centra en la defensa del dret a la vida i "jo li vaig explicar la realitat del nostre país", ha dit. Espot també ha reconegut que va ser una bona ocasió per fer conèixer al Vaticà la realitat andorrana.

Pel que fa a la qüestió de l'avortament, Espot ha remarcat que el Servei integral d'atenció a la dona (SIAD) ha estat un pas molt significatiu i ha comentat que "la responsabilitat d'un governant és tenir la vista posada en el futur i ampliar les mides". Tot i així, ha declarat que actualment hi ha qüestions més urgents i immediates i que no s'han de centrar en temes que mereixen una reflexió a llarg termini i un debat.

Carles Ensenyat, com a representant del grup parlamentari demòcrata, ha remarcat que la seva postura sobra l'avortament no canvia i que no jugaran mai en temes que posin en risc el model institucional. Quant a la reunió, ha indicat que entra dins la normalitat institucional d'un govern d'Andorra amb el Vaticà. "El nostre cap d'estat, el copríncep episcopal, és part de l'església catòlica", ha dit, i ha afegit que en cap el Consell General ha de fer un control de l'agenda del cap de Govern.

El president del grup parlamentari Liberals d'Andorra, Ferran Costa, també ha reconegut que la trobada respon a la normalitat institucional del país. "El Vaticà a Andorra té un rol diferent del que podria tenir a qualsevol altre país perquè un dels nostres coprínceps forma part de la institució de l'església". En la mateixa línia, Carles Naudi, president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, ha defensat al cap de Govern i ha indicat que tots els polítics tenen la seva agenda i no han d'informar a tothom sobre totes les trobades. A més, en una situació com l'actual, ha declarat que considera que no és el moment de generar dubtes i incerteses a la societat amb la qüestió de l'avortament.

Per altra banda, el grup parlamentari socialdemòcrata ha estat l'únic que s'ha mostrat sorprès per la reunió que va tenir el cap de Govern el passat gener amb el secretari d'estat del Sant Pare. "No acabem d'entendre que aquesta reunió s'hagi mantingut en secret o sense cap mena de comunicació", ha explicat el president del grup, Pere López, qui ha remarcat que buscaran algun mecanisme per demanar tota la informació sobre la reunió.

Sobre la despenalització de l'avortament, López, ha comentat que hi ha una demanda social important que cada cop és més àmplia amb les noves generacions i que per tant, "quan arribi el moment posarem de nou aquesta qüestió damunt la taula", ja que és un element no resolt. Per tant, ha indicat que és possible que al llarg del 2021 facin alguna acció per tornar a situar la qüestió de l'avortament en el debat polític tot i que encara han de definir la fórmula i trobar el mecanisme més adequat per a fer-ho.