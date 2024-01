Aprovat un programa de Mobilitat pels joves entre Andorra i el Regne Unit

Andorra la VellaEl Govern i el Regne Unit anuncien la posada en marxa del nou Programa de Mobilitat Juvenil, una iniciativa dissenyada per enfortir les relacions bilaterals i obrir noves oportunitats per als joves d'ambdós països. A partir d’aquest mateix dimecres, els nacionals andorrans i els nacionals britànics tenen l'oportunitat d'enriquir la seva experiència vital amb la residència i treball tant al Regne Unit pel que fa als andorrans, com a Andorra pel que fa als britànics, mitjançant aquesta plataforma de mobilitat.

La iniciativa està adreçada als joves d’entre 18 i 30 anys i els facilita l’obtenció d’un permís de residència i treball per un període inicial de 12 mesos prorrogable fins als 24 mesos màxim. Es pot accedir al programa i viure a l'estranger complint amb requisits senzills com disposar de recursos financers suficients, no estar acompanyats per dependents i no tenir antecedents penals. La iniciativa permetrà als joves experimentar de primera mà la vida, la cultura i el mercat laboral d'un altre país, enriquint així el seu desenvolupament personal i professional. Els joves interessats poden consultar tots els requisits i aplicar al programa a aquest enllaç: https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holiday-ca.

El Programa de Mobilitat Juvenil és posa en marxa després que el passat mes de juliol Andorra i el Regne Unit ratifiquessin l’entesa a mans de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i l'Ambaixador britànic a Andorra, Hugh Elliott.

A més d’aquest programa amb el Regne Unit, actualment Andorra disposa de cinc programes de mobilitat per a joves, incloent països com Alemanya, Canadà, Corea del Sud, Islàndia i Irlanda, alguns dels quals estan en la fase final per entrar en vigor.