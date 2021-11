Aprovat el reglament perquè els duaners portin armes

Andorra la VellaEls agents de duana portaran arma en aquelles tasques en què es consideri que tenen un risc evident com és el cas d'aquells que fan controls més enllà de la unitat antifrau. Així es recull al reglament de tinença, port i ús de les armes de focs i dels mitjans de subjecció i coercitius del cos de duana al que el consell de ministres ha donat llum verda aquest dimecres. El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha posat en relleu que hi havia "una forta demanda sindical" que es generalitzés aquest port d'armes al cos i ha afegit que des de l'executiu es considera necessari fer aquest reforç veient la situació "canviant" en la lluita contra el frau i el fet que cada vegada es poden produir "conductes més agressives" i també el risc de terrorisme.

El reglament determina l'ús que els funcionaris de duana poden donar a cadascun dels elements i materials corresponents i en quines circumstàncies, així com les normes per al port i els casos en què es poden fer servir i en quins no. En aquest sentit, ha especificat que evidentment no serà necessari aquest port per a les tasques administratives, ja que "no representen cap risc" però que en d'altres, com és el cas dels agents que fan controls, es considera necessària la "generalització" d'aquest ús. En aquest sentit, ha recordat que la unitat antifrau ja portava arma "de manera recurrent" i que ara s'amplia aquesta possibilitat a altres efectius.

Jover ha recordat que al llarg dels darrers mesos s'han fet "múltiples formacions" i també dotacions de material i que s'estava a l'espera d'aquest reglament perquè els agents poguessin fer ús de les armes, amb la qual cosa aquesta generalització serà una realitat "les setmanes vinents". Entre les armes de dotació individual hi haurà la pistola, municions o esprai lacrimogen i entre les de dotació col·lectiva s'inclouen les escopetes de trombó o semiautomàtiques.