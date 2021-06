'Aquest estiu aixeca el peu', la recomanació de Mobilitat

Andorra la Vella'Aquest estiu aixeca el peu', sota aquest lema s'articula la campanya de seguretat viària que pretén "transmetre a la ciutadania, i sobretot als conductors, la necessitat de ser responsables a l'hora de conduir". Així ho ha explicat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, que ha destacat que aquesta campanya es desenvoluparà entre el 23 de juny i 8 de setembre.

La intenció és que els conductors tinguin en compte "les indicacions de les autoritats i les normes de seguretat viària", que es tingui "més present que mai que la carretera és un perill" i que és necessari anar "amb seny i molta atenció per tornar a casa sans i estalvis". Tot i que està dirigida a tots els conductors, es vol fer especial incidència en aquells que surten a l'estiu a fora del país. En aquest sentit, el ministre ha detallat que els caps de setmana d'estiu es calcula que hi ha uns 6.000 vehicles que surten i que es mouen especialment per Catalunya. A més, aquest any "després de mesos tancats", es creu que la gent es desplaçarà molt més i es vol incidir en la necessitat de viatjar de forma segura.

Així, respectar els límits de velocitat, no fer servir el telèfon o portar cordat el cinturó són alguns dels missatges que es faran arribar als conductors en el marc de la campanya, que aprofitarà tant les xarxes socials de Mobilitat com els panells a les carreteres per difondre'ls. En aquest sentit, Filloy ha destacat que cal evitar les distraccions al volant i "estar al màxim d'atents possible, sobretot ara que tornem a sortir a les carreteres" després de la pandèmia.

Qüestionat sobre el fet que de manera més o menys habitual els mossos d'esquadra constaten excessos de velocitat de vehicles andorrans, el ministre ha manifestat que el desig és que aquestes conductes es donin "el mínim possible" però ha incidit en el fet que "és possible" que aquestes accions es visualitzin més perquè és "més fàcil identificar una matrícula andorrana" enmig de les espanyoles, que són majoria.

A l'últim, Filloy ha incidit en el fet que l'objectiu d'aquesta campanya "no és sancionar sinó sensibilitzar" i aconseguir que tothom pugui gaudir de les vacances "i tornar a casa" sa i estalvi o circular pel país "amb seguretat".