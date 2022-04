Aquest és l'electrodomèstic que ha conquerit les cuines del món

Andorra la VellaSi ens pensàvem que amb el robot de cuina ja ho havíem vist tot, un nou electrodomèstic arriba per conquerir les llars andorranes; es tracta de la fregidora d'aire, un aparell que ja ha enamorat a milions de consumidors d'arreu del món i ha canviat la manera de cuinar els fregits sense necessitat de submergir-los en oli. En un moment en què moltes persones estan preocupades per l'encariment del preu dels olis i sobre la taula hi ha el debat de si cal fregir amb oli d'oliva i gira-sol, per què no canviar 180 graus el debat? Fregim sense oli!

La fregidora d'aire permet gaudir de les clàssiques patates fregides i altres productes com croquetes i empanades, però amb un nivell calòric molt més baix. Deixant de banda que la preparació d'aquests aliments resulta molt més neta i eficient amb la fregidora d'aire, aquest electrodomèstic aconsegueix reduir en un 99,5% l'ús d'olis.

Com funciona?

El seu funcionament es basa en la circulació d'aire molt calent a tota velocitat, fent que els aliments es mantinguin sucosos i suaus a l'interior, amb una textura cruixent en la seva capa exterior. A diferència del forn convencional, la fregidora d'aire no gasta tanta electricitat i, a llarg termini, el que ens farà estalviar diners en la factura de la llum i per l'estalvi de la compra d'oli.

A més a més, incomptables 'influencers', presentadors de televisió i aficionats a la cuina han comprovat que la fregidora d'aire no només pot cuinar fregits, sinó que té múltiples funcions per cuinar altres plats, ja que el seu sistema és molt similar a l'opció de convecció dels forns tradicionals, que s'utilitza per coure carns, pa i pastissos.