És aquest el millor cotxe per moure’s a Andorra?

Andorra la VellaÉs un cotxe àgil, dinàmic, amb tracció total ALL4, de 4,30 metres de longitud, cinc places i 450 litres de maleter. I per sobre de tot, icònic. És el MINI Countryman, el model més gran i versàtil de la marca britànica prèmium i que molts consideren el millor vehicle per moure’s per Andorra. La primera generació del nou MINI Countryman es va llençar el 2010 i des d’aleshores, el seu disseny i tecnologia ha anat evolucionant fins a aconseguir la màquina perfecta per a un país com el nostre.

Els seus equipaments nous reforcen l'estatus del nou MINI Countryman dins del segment de compactes de gamma alta. De fet, el seu èxit -no només a Andorra- es demostra en xifres: El MINI Countryman representa gairebé el 30% de les noves matriculacions de la marca a tot el món. L’innovador quadre d'instruments, completament digital de sèrie, li proporciona modernitat al conjunt del sistema de conducció de l'interior. El seu concepte ‘robust’, amb espais amplis i versàtils per als passatgers, el converteixen en un cotxe polifacètic que inspira l'entusiasme típic de MINI no només en el dia a dia dins la ciutat, sinó també en viatges de llarga distància, i fins i tot en terrenys sense asfaltar, amb neu i sense! La descripció exacta del que és Andorra. Si vols convèncer-te que és el millor vehicle per circular al Principat, apropa’t a Pyrénées Motors i dona-li una ullada. Els comercials t’assessoraran en el que necessitis i podràs provar-lo tu mateix.

MINI Twin Power Turbo

Aquesta nova generació MINI Cooper aposta per motors més eficients i prestacionals amb l'aplicació de la tecnologia Twin Power Turbo, tan estesa dins la gamma BMW. Tots compleixen la normativa Euro 6. Els motors de gasolina fan servir la sobrealimentació via turbo, amb injecció directa de benzina, i el sistema Valvetronic, que permet un alçat completament variable de les vàlvules. Els motors de gasoil compten amb el ja imprescindible turbo i d'injecció per conducte comú.

A més a més, el MINI Countryman s'ha convertit en un pioner en la mobilitat sense emissions. El model híbrid endollable MINI Cooper ES Countryman combina una eficiència revolucionària i una tracció a les quatre rodes específica dels híbrids endollables que permet conduir amb el mode exclusivament elèctric per qualsevol carretera. Atreveix-te a viure una aventura, i fes-ho per les carreteres andorranes amb Pyrénées Motors. Les seves facilitats de finançament i el seu paquet de Mobility Service -per completar el servei postvenda- faran la seva compra irresistible.