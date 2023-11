Aquesta és l'estratègia d'alguns llogaters per desnonar l'inquilí

Andorra la VellaDins de les males praxis que alguns llogaters estan denunciant per part de propietaris que els volen fer fora s'estaria produint una nova coincidint amb l'arribada del fred. Concretament, segons es recull a les xarxes socials, hi hauria propietaris que estarien limitant els graus als quals pot estar la temperatura de l'habitatge per sota de 20. Aquesta situació, segons les crítiques, està destinada a que els inquilins acabin per marxar voluntàriament ja que ja s'ha anunciat que els habitatges quedaran renovats forçosament fins el 2027.

Segons aquestes denúncies a través de les xarxes, les famílies amb nens són les que més poden patir aquesta situació. L'objectiu, suposadament, seria aconseguir que els arrendataris marxin ja que no se'lspot fer fora i acabar llogant l'habitatge a un preu molt superior. Els pisos que porten uns quants anys en lloguer estan en un preu molt més baix del que ara s'està pagant. Aquest tipus de supsades accions d'assetjamemt immobiliari, segons fonts del sector, són denunciables sempre i quan es disposi de les proves que les ratifquen.