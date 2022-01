Aquesta mascareta per als cabells s'ha endut el premi a millor producte capil·lar

Andorra la VellaSi ets d'aquelles persones que, a més de tenir cura del medi ambient, es preocupa per l'origen i la producció sostenible dels productes cosmètics que fa servir, aquest article t'interessa. Cada vegada més, les marques vinculades al sector de l'estètica i la cura capil·lar tendeixen a fer productes ecològics, però hi ha algunes empreses, com Alma Secret, que des d'un inici van néixer sent una marca 100% verda.

La firma, d'origen espanyol, acaba de ser premiada pels Organics Clean Awards, els primers premis d'Espanya de cosmètica natural i ecològica. D'entre més de 200 productes, el jurat ha escollit la seva 'Curly Superglow Mask' com la millor mascareta capil·lar per a cabells arrissats, tot i que és apte també per a aquelles persones que volen potenciar l'ondulació del seu pentinat. Alma Secret, que va començar la seva aventura l'any 2016 de la mà d'un equip de farmacèutics experts en neuroregeneració cel·lular, s'ha convertit en tot un referent del sector de cosmètica sostenible i, al Principat d'Andorra, només es pot trobar a Pyrénées.

Seguim afegint noves marques naturals i ecològiques a la secció de parafarmàcia. Avui us presentem Alma Secret, amb unes... Posted by Pyrénées Andorra on Sunday, September 5, 2021

La 'Curly Superglow Mask' es basa en un tractament enriquit amb 9 olis vegetals no grassos (Alvocat, Xia, Granada, Coco, Calèndula, Avellana, Lli, Ricí i Ametlles) a més de proteïnes de blat, Àloe, Cua de Cavall i Cogombre. La seva combinació és ideal per a reestructurar, definir i disciplinar el rínxol; reparar les puntes danyades, nodrir en profunditat, enfortir la fibra capil·lar, potenciar els rínxols o les ones naturals i proporcionar elasticitat, suavitat i flexibilitat als cabells sense afegir pes.

Per celebrar el seu guardó, Pyrénées ha posat en marxa un sorteig de tres lots de xampú de Shikakai i màscara Curly. Només has d'entrar al compte d'Instagram de Pyrénées i seguir les instruccions. Que tinguis sort!