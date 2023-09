Aquests són els motius pels quals Suècia es mostra “indecisa” per aprovar l'oficialitat del Català a la UE

Andorra la VellaEl Consell de la UE debatrà l’oficialitat del català el pròxim 19 de setembre. Segons informa Europa Press, França i Suècia han expressat la seva negativa argumentant càrregues financeres i administratives, mentre que el Govern espanyol s’ofereix a assumir els costos addicionals de traducció.

El Govern suec ha expressat els seus dubtes respecte a la incorporació d'aquestes llengües a l'oficialitat de la UE.

Segons informen mitjans espanyols, la ministra d'Afers Europeus del govern suec, Jessika Roswall, ha manifestat que des del país escandinau estan "indecisos" respecte a la possibilitat de modificar el Reglament europeu.

França i Hongria també s'oposen

Els motius que esgrimeixen per això són les conseqüències "legals i financeres" de la proposta, que des de Suècia volen "examinar més a fons", si bé apunten que "hi ha moltes llengües minoritàries que no són oficials dins de la UE".

Altres països com Hongria també han expressat els seus dubtes i han sol·licitat que Espanya "resolgui els seus problemes" de llengües cooficials abans de portar-les a instàncies comunitàries, segons informa 'El Español'.