Un argentí explica que porta des del 3 de novembre caminant 13 hores al dia per entregar currículums

Andorra la VellaUn temporer argentí dels centenars que hi ha a Andorra entregant currículums ha fet públic un missatge on explica quina és la realitat del seu dia a dia, entregant currículums. El seu objectiu encara no s'ha complert i no ha obtingut una oferta de feina. Explica la situació del seu país que l'ha portat fins el Principat i espera que després de nou dies seguits intentant-ho finalment tingui una oportunitat de feina.

El missatge

Hola, buenas noches, la verdad es que es mi primera ves en andorra , soy argentino, soy de l ciudad de Rosario, tengo 34 años , lamentablemente las cosas en argentina no están bien en lo económico y en la seguridad . Gracias a andorra que nos abre las puertas , tenemos una gran oportunidad de poder estar mejor económicamente y poder ayudar a nuestras familias que dejamos en argentina, no es fácil , Caminar desde la 7 de la mañana hasta las 8 de la noche entregando curriculum , muchas calles en subidas , pero bueno es el precio para poder obtener una gran oportunidad que tanto soñamos y deseamos . Yo llegue el 3 de noviembre a andorra y no pare 1 día de caminar , todavía no me llamaron para trabajar, ruego a Dios que ojalá me den esa gran oportunidad . Lo deceo con todo mi corazón . Así que desde acá quiero agradecer por dejarnos ser parte de su gran país