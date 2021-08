Arinsal tindrà un mercat de productes locals

ArinsalEl Comú de la Massana està organitzant un nou esdeveniment, amb la intenció que es converteixi en una cita fixa per commemorar l’aniversari de la creació del Parc Natural del Comapedrosa, que enguany compleix divuit anys. En aquests moments s’està treballant intensament en la programació, que es presentarà pròximament. El programa inclourà un mercat de productors locals al centre del poble d’Arinsal, i una àmplia oferta d’activitats de descoberta de l’entorn natural.

L’esdeveniment s’ha batejat amb el nom de La Pitavola del Comapedrosa, ja que aquest lepidòpter és un bon indicatiu de la biodiversitat del parc. “La Pitavola serà un espai per posar en valor els nostres productors locals i també de diversió i d’aprenentatge per a totes les edats, ja que hi haurà sortides guiades i xerradestècniques, a més de propostes gastronòmiques, en les quals hem implicat el sector de la restauració d’Arinsal”, explica el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde.

La Pitavola s’inaugurarà divendres, 17 de setembre a les 17 h i tancarà les portes diumenge a les 14 h.

L’objectiu és que la Pitavola esdevingui un nou element dinamitzador per al poble d’Arinsal, que és la principal porta d’entrada al Parc Natural del Comapedrosa. A més, es convidarà a participar a l’esdeveniment als espais que formen part del Parc de les Tres Nacions: el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises i el Parc Natural de Sorteny, a més del Parc Natural del Comapedrosa.