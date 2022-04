Arrenquen els darrers tornejos gaming del projecte MovLav

Coincidint amb la Fira de Sant Jordi, el Centre cultural i de congressos lauredià acull aquest dissabte al matí la darrera activitat del projecte MovLav, la iniciativa que busca implicar el jovent de la parròquia impulsada pel comú de Sant Julià de Lòria. De la mà de What You Play, al llarg del matí es disputaran tres competicions de FIFA (finals), Tekken i Clash Royale, on els guanyadors s'enduran a casa un comandament d'X Controllers cortesia del 'youtuber' Cristian Vidal. Es tracta d'un esdeveniment gratuït que es retransmet en directe pel canal oficial de What You Play i que se suma als projectes que s'impulsen des d'Andorra al voltant del món 'gaming'.