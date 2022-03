Arriben a Andorra els 15 refugiats ucraïnesos, a l'espera de determinar quants es quedaran al país

Andorra la VellaUna unitat de convivència formada per una mare i un adolescent. Una senyora, que té una amiga resident al país. Una altra unitat de convivència formada per una mare, un adolescent i un nen de 4 anys. Una fmaília formada per la mare i dos fills adolescents. Una mare amb un nen de 12 anys. I una família de quatre persones formada per un matrimoni sexagenari, una mare i el seu fill. Aquests són els components que formen el grup de 15 persones ucraïneses que el comboi de la Creu Roja Andorrana ha recollit a Polònia i ha dut cap Andorra. Han arribat aquest dimecres al migdia. Tots feia alguns dies que havien sortit d'Ucraïna i residien amb famílies d'acollida de l'estat veï.

L'autobús amb voluntaris i refugiats de guerra ha arribat a la plaça de Braus al voltant de les 13h d'aquest divendres. Cares de cansament i alguna llàgrima quan han baixat de l'autocar i s'han trobat coneguts que els han donat la benvinguda i que els acolliran a les seves llars. “La majoria tenen parents o amics aquí, així que hem començat per dur-los a un lloc segur on estaran ben acollits”, ha explicat Anna Arias, coordinadora de l'àrea social de la Creu Roja Andorrana.

Aquest dijous és prevista una reunió entre Creu Roja Andorrana i Catalunya perquè sis dels 15 refugiats tenien previst que els acollissin a Berga, i s'haurà de decidir si al final viatgen cap a Catalunya o es queden al país. “Durant el viatge els hem donat a conèixer Andorra i entre ells han fet pinya i a tots els agradaria quedar-se, veurem què passa, però segur que aquesta nit la passen tots al país”, ha explicat Arias.