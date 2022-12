Arxiven la querella d'una dona que acusava una consellera general d'insultar-la

Andorra la VellaUna dona va presentar una querella criminal per un presumpte delicte de discriminació, contra una consellera general acusant-la d'haver-li dit “porca” a la via pública. La dona considerava que l'insult provenia "per raó de la seva condició física i per ser dona víctima d’un delicte d’agressió sexual".

La consellera general sempre ha assegurat que els fets que s’hi relataven no van succeir i, que "no podrien ser provats, perquè van ser totalment inventats"

L'acusadora indicava que l'insult va derivar d'un enfrontament pels suposats fets que va denunciar fa uns anys d'una hipotètica agressió sexual per part d'un bomber i que van ser arxivats. I denuncia haver patit una campanya de desprestigi públic, realitzada pels membres del Servei de Policia i del Cos de Bombers.

La dona també va recusar la magistrada instructora del Tribunal de Corts i recorda que va interposar una querella criminal contra aquesta magistrada, encara que aquesta fos inadmesa a tràmit en totes les seves fases. Creu que la magistrada li té animadversió i rancúnia. Per aquest motiu, considera que la magistrada en qüestió hagués hagut d’abstenir-se per incompatibilitat en el moment de la seva designació.

Totes les pretensions de la dona s'han tombat.

Es fixa l’absència evident d’un mòbil discriminatori en l’expressió “porca" perquè "i bé aquesta expressió pot tenir un contingut vexatori o de menyspreu, no s’evidencia que pugui tenir cap relació amb la pertinença a algun grup ètnic o nacional, amb una ideologia o convicció o amb alguna altra característica personal o social susceptible de discriminació".

Els fets exposats en la querella, de ser certs, només podrien ser constitutius d’un delicte d’injúries, i no el que va fer per discriminació, que al moment de la interposició de la querella estava prescrit, motiu pel qual desestimava el recurs d’apel·lació. Respecte a la recusació de la magistrada s'indica que l'havia d'haver fet quan va saber que l'havien nomenat instructora i no després d'haver pres decisions.