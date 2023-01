Assegura que no li han desballestat el cotxe sinó que se l'ha quedat un urbà

Andorra la VellaUn home reclamava judicialment una indemnització de 14.400 euros al comú perquè considerava que havien desballestat un vehicle de la seva propietat sense que haguessin seguit tot el procediment legalment establert fins arribar a aquest punt. El més curiós de la reclamació és que l'home assegurava dins de la reclamació que estava convençut que el vehicle no havia estat realment desballestat. La seva teoria era que se l'havia quedat un agent de circulació que sempre havia estat interessat en apropiar-se'l.

En la reclamació judicial assegurava que "no s’ha acreditat que el vehicle hagi estat desballestat i està convençut de que se n’ha apropiat algú, concretament un urbà que sempre hi havia estat interessat". El comú s'oposava a qualsevol pagament i assenyalava que se li va notificar tot el procediment i que el mateix reclamant va signar la recepció de la informació. I negava la teoria sobre que el vehicle no s'hagués destruït realment.

El Tribunal ha tombat la petició de compensació. S'estableix que "la convicció de l’interessat de que el vehicle no va ser realment desballestat, manca de qualsevol justificació i s’oposa a les certificacions expedides per l’empresa que va procedir a la destrucció del vehicle, que també consten en les actuacions".