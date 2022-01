Assegurada la continuïtat de FAAD

Andorra la VellaLa Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) mantindrà la seva activitat, gràcies, en part, a la incorporació de l'entitat de Persones amb Discapacitat Visual i Auditiva (Advaa), amb la qual sumen un total de quatre col·lectius. D'aquesta manera, la federació que pretén aglutinar totes les veus en relació amb les persones amb discapacitat "tira endavant" després de la complicada situació que vivia des de la tardor del 2020, quan van començar a sorgir discrepàncies entre les entitats que en formaven part i que finalment van abandonar la FAAD.

La perdurabilitat de la federació s'ha d'associar, almenys en certa manera, al treball realitzat per la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, qui durant els darrers mesos ha mantingut diverses trobades amb les associacions que prenien part amb la voluntat de "reconduir la situació" per "disposar d'un interlocutor únic que representi les necessitats de tots els col·lectius". Així doncs, celebra que la FAAD "tiri endavant", però considera que a hores d'ara la situació encara no acaba d'estar resolta.

Pallarés també assenyala que de les converses mantingudes amb les diferents entitats del col·lectiu se'n desprèn que una visió positiva, ja que "es mostren pendents dels canvis que es puguin arribar a fer en relació amb els estatuts a través d'un treball conjunt", motiu pel qual des del ministeri es vol buscar una persona "amb un perfil neutre que pugui reorientar les línies de treball de l'organisme" representant a les persones que pateixen alguna mena de discapacitat. "Es tracta de reajustar una mica el seu funcionament i recuperar la seva legitimitat com a entitat que representadora de tot un col·lectiu", assevera.

Encara que des de la cartera d'Afers Socials s' estigui duent a terme una feina extensa per tal de redreçar la situació, la ministra posa en relleu que finalment "seran les associacions qui prendran la decisió de tornar o no", i exposa que malgrat que donen suport a la reconstitució de la FAAD, "nosaltres no hi podem fer res més".

Per la seva banda, Manel Fernández, el president de l'entitat de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgies i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), una de les quatre entitats que actualment formen part de la FAAD, comenta que amb la nova incorporació l'organisme ja compleix amb els requisits que figuren als seus estatuts per mantenir-se actius i esperen que les associacions que al seu moment van abandonar la federació hi tornen pel seu propi peu, posant en relleu que els actuals membres "no anirem darrere de ningú perquè es reincorporin".

En aquest sentit, exposa que la FAAD "no té cap problema" i que les entitats que hi formen part estan disposades a treballar per uns objectius comuns per millorar i facilitar la vida i els serveis bàsics a les persones amb discapacitat. A més, ressalta el posicionament de l'organisme, qui "mai va excloure ningú", ans al contrari, "van marxar pel seu propi peu sense concretar els motius".

Fernández considera que si van decidir fer un pas al costat és perquè "no se sentien a gust amb el treball que fèiem" i perquè "som una federació que aglutina totes les persones amb discapacitat i no podem pretendre acomplir els interessos individuals de cada entitat". D'aquesta manera, deixa entreveure que "la manca de consens general" va ser el possible punt d'inflexió pel qual es va arribar a la situació que vivia la FAAD. I assenyala que la tasca de l'organisme "va més enllà dels interessos propis".

Per cloure, el president d'Amare posa de manifest que el conflicte "el té Govern, no nosaltres, ja que són ells qui volen un únic interlocutor i veuen una manca d'unitat", la qual "entenem", però "som conscients que no és el nostre problema. A la FAAD treballem per l'interès general de totes les persones amb discapacitat i ho seguirem fent de la millor manera possible".