Assetjament de propietaris enviant cartes a llogaters perquè marxin tot i la pròrroga dels contractes

Andorra la VellaGovern ha detectat que hi ha propietaris o immobiliàries que gestionen habitatges que han estat enviant cartes als inquilins on se'ls insta a marxar a finals d'any perquè el seu contracte ha expirat. I ho estan fent sabent que tots els contractes estan renovats de forma forçosa per al 2024. Així ho ha explicat Xavier Espot que ha lamentat aquestes actuacions irregulars. Ha deixat clar que es mossegava la llengua a l'hora de qualificar aquestes pràctiques i que es limitava a dir que eren "poc ètiques". El Cap de Govern ha qualificat aquestes accions d'alguns propietaris d'habitatges com a "mòbing immobiliari". Ha recordat que tant els propietaris com les immobiliàries que envien las cartes saben que els contractes estan renovats obligatòriament per a l'any vinent. Per tant, hi ha mala fe per intenrta aprofitar-se del possible desconeixement dels seus drets que poden tenir alguns inquilins. Cal tenir en compte que avui s'ha anunciat que la renovació automàtica s'allargarà fins el 2027.

Precisament, aquestes cartes són un dels motius per als quals la renovació de tots els lloguers serà automàtica fins el 2027 i els inquilins no hauran d'enviar cartes als propietaris demanant-ho. S'evita així que un llogater no enviï la carta demanant la pròrroga perquè li hagi arribat una abans on se l'indica que ha de marxar del pis a finals d'any.

Xavier Espot ha obert la porta a que en el futur hi hagi un règim sancionador que s'apliqui als propietaris que facin aquest tipus d'actuacions irregulars per intentar aprofitar el desconeixement dels seus drets que tenen alguns inquilins. No ha especificat, però com s'implementarà aquest sistema de multes que puguin ser aplicades quan hi hagi mala fe per part dels propietaris.