Associacions feministes franceses fan una crida per manifestar-se a Andorra per l'avortament

Andorra la VellaLe CDDF 66 appelle à participer à une grande journée de mobilisation en Andorre, samedi 30 septembre pour le droit à l'IVG et pour l'arrêt des poursuites contre Vanessa Mendoza Cortés.

Le 28 septembre est la journée internationale du droit à l'avortement.

Dans ce cadre, l’association Stop Violències d’Andorre convoque une manifestation dans les rues d’Andorre-la-Vielle le samedi 30 septembre. Le Collectif droits des femmes 66 appelle à y participer pour deux raisons :

- Dans la principauté d'Andorre, dont le Président de la République est historiquement l'un des deux "co-princes" (l'autre étant l'évêque d'Urgell en Espagne), l'avortement est illégal y compris en cas d'inceste, de viol, d'anomalie grave du fœtus ou de danger pour la vie de la mère. C'est un scandale !

- Une militante pour le droit à l'IVG en Andorre, Vanessa Mendoza Cortés, presidente de Stop Violències, est poursuivie depuis 2019 par le gouvernement andorran pour son combat. Malgré le soutien d'Amnesty International et de l'observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme (qui dépend de la FIDH), les poursuites sont toujours en cours, et le procès semble imminent! Nous devons la soutenir !

Aquest és el contingut d'una de les crides que han fet entitats i associacions feministes franceses i càrrecs electes del partit França Insumisa per demanar als ciutadans francesos que participin massivament en la manifestació que s'ha convocat per al 30 de setembre a Andorra la Vella per a la despenalizació de l'avortament.

Els col·lectiu insten també a que es deixi de "perseguir" a Vanessa Mendoza ja que consideren que es troba encausada perquè Govern la vol castigar pel seu combat en favor de la despenalització de l'avortament. En la crida es recorda que un dels Coprínceps d'Andorra és el president de la República francesa i per tant és una situació inversemblant que l'avortament es trobio en el codi penal andorrà. França Insumisa ja ha anunciat futures accions per pressionar tant als poders públics francesos com a la Unió Europea perquè forcin Andorra a despenalitzar la interrupció de l'embaràs.