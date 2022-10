Cristina Alonso: "Per assolir el nivell màxim de qualitat i eficàcia que oferim amb tots i cadascun dels nostres productes cal una gran inversió en investigació"

Vuitanta anys d’experiència i investigació és el que hi ha al darrere de la firma francesa Sisley, una de les marques que es manté des de fa anys dins el sector de la cosmètica de luxe. Tenint la seva seu als afores de París, Sisley està present en els cinc continents i els seus productes es distribueixen en més de cent països, entre ells Andorra, i compta amb un total de 4.500 treballadors arreu del món. Aquestes són algunes dades que defineixen a Sisley. En aquesta ocasió, parlem amb la responsable de formació i promoció de vendes de Sisley, Cristina Alonso, per conèixer més a fons la marca.

Com es definiria la marca Sisley? Quins valors hi ha darrere de la firma?

Sisley és una firma que es caracteritza per la recerca de les millors fórmules a través de la fitocosmetologia de la qual s’obtenen olis essencials, vitamines i minerals per crear productes que se sincronitzen amb la pell i n’estimulen el funcionament. Els valors principals de la firma són el màxim respecte per la naturalesa, l’excel·lència científica i, sobretot, la satisfacció dels nostres clients mitjançant un concepte de firma familiar que treballa amb proximitat escoltant les necessitats reals de cada consumidor, oferint-li productes que donen una resposta eficaç.

Més de vuitanta anys dins del sector de la cosmètica, cap a on va la marca?

La marca camina cap al creixement continu, a fidelitzar els seus clients i a continuar innovant en el mercat cosmètic.

Oferiu tractaments facials, de cos, maquillatge, fragàncies, tractaments capil·lars... Què més us falta? Quin és el següent pas per fer?

El següent pas, en què ja estem totalment immersos, és crear experiències úniques a través de tots els productes que creem. Per això, creem rituals i protocols per crear experiències sensorials plaents. Un bon exemple és la creació de les Maison Sisley on l’experiència es multiplica fins a l’infinit.

La vostra clienta és fidel a la marca? Quin és el comportament de la vostra clienta?

Aquesta és una de les nostres satisfaccions més grans, les nostres clientes són superfidels a la marca. Disposem d’un gran nombre de consumidores que utilitzen els nostres productes des de fa molts anys, passant fins i tot els seus secrets de bellesa i confiança en la marca de mares a filles i també a moltes netes. Es tracta de clientes fidels i agraïdes; contínuament rebem missatges de satisfacció, cosa que també succeeix al punt de venda, on la relació va molt més enllà amb les nostres especialistes en bellesa que s’acaben convertint en confidents i prescriptores. El valor i caràcter humà és essencial per establir aquesta confiança.

També us heu obert al públic masculí, quin d’ells és més exigent? Sent una de les formadores de la marca, aquest és un tema a tractar, com tracteu un client exigent?

Efectivament, també estem oberts al públic masculí que avui dia ja està tan introduït en el món de la cosmètica com el femení. Si parlem d’exigència, no es diferencia entre un client home i dona, encara que sí que podríem puntualitzar que l’home, en tenir menys recorregut dins d’aquest àmbit, espera uns resultats visibles de forma ràpida alhora que cerca practicitat. A Sisley oferim un tracte excel·lent a tots els nostres clients independentment del seu nivell d’exigència; evidentment, en certes ocasions, trobem clients que demanen més quantitat d’informació tant en productes com en procediments i rituals d’aplicació, per això la formació minuciosa de tot el personal és tan important per a nosaltres juntament amb el suport d’altres departaments que treballen en sinergia per donar respostes a totes les preguntes.

Què fa o explica que els productes Sisley tinguin preus tan elevats?

Per assolir el nivell màxim de qualitat i eficàcia que oferim amb tots i cadascun dels nostres productes cal una gran inversió en investigació; també l’ús dels millors ingredients, en molts casos procedents de cultius biològics; l’alta concentració de principis actius i l’equip humà que hi ha darrere. Tot això fa que el preu dels productes sigui més elevat.

Obtenir bons resultats en la cura de la nostra pell va relacionat amb el fet que un producte cosmètic tingui un preu o un altre? És a dir, un producte cosmètic car ens dona més garanties d’aconseguir el resultat que busquem?

Aquesta pregunta va relacionada amb l’anterior, no sempre el que és més “car” és el millor; en el nostre cas el preu sí que va relacionat amb tot el procés de creació dels productes; evident ment, el preu f inal és més gran si no s’estableixen límits, sobretot en temps i diners, per crear a millor fórmula amb què garantim també els millors resultats.

Què espereu d’aquest 2022? Amb quines novetats tancareu aquest 2022?

D’aquest any 2022 n’esperem que sigui tan bo com els passats, cosa que ja ha passat i amb escreix. És una satisfacció veure com la marca creix any rere any. Esperem també que els nos tres clients continuïn tenint tanta conf iança en nosaltres. Per tancar aquest any tenim novetats en diversos eixos: en tractament facial, per exemple, hem llançat un producte del qual es

parlarà molt, la nostra Mascareta Exfoliant Enzimàtica i un nou bàlsam labial, però el millor de tot és que acabarem aquest any cuinant a foc lent el llançament de nous productes realment sorprenents.