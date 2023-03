Astrié aclareix que la crescuda del riu no va provocar danys a les obres de les fonts de colors

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha volgut sortir al pas aquest dijous de les informacions que la crescuda del riu el dilluns havia provocat danys a les obres que s'estan fent al riu Valira a tocar de la plaça de la Rotonda. En aquest sentit, ha volgut "desdramatitzar" i "treure ferro" a la situació, ja que ha manifestat que no hi va haver danys i que, de fet, "no va passar res", perquè l'empresa constructora, en previsió que el riu podia veure augmentat el seu cabal, ja havia demanat la col·locació d'uns blocs de formigó per "ampliar la secció de pas del riu" i el material d'obra havia estat "evacuat abans" que el riu creixés.

D'aquesta manera, i tot i que ha manifestat que les imatges que s'han vist eren "espectaculars", ja que l'aigua passava per sobre d'aquest dic, el cert és que s'havia actuat amb anterioritat i, per tant, s'havia evitat qualsevol dany. El cònsol major ha destacat que l'empresa constructora té un protocol d'actuació en cas de crescuda del riu. Així, en un primer moment el cap d'obra, quan veu que ha de créixer el cabal, pot decidir evacuar el personal i el material i en un segon moment pot decidir també que es posin mitjans per desviar l'aigua. Astrié ha manifestat que a més, el comú, com la resta de corporacions, col·labora amb Protecció Civil que té uns mesuradors que alerten si el riu pateix una crescuda important i ha puntualitzat que en aquest cas aquestes alarmes no van ni saltar.

Astrié ha afegit que es fan cada setmana reunions de seguiment de l'obra i que l'empresa ja té incorporades les accions escaients en cas de crescuda, ja que de fet ja tenia previst que part de l'obra s'hagués de fer en moments com l'actual, de desgel. Els terminis dels treballs segueixen el curs marcat i és previst que les fonts al riu estiguin enllestides a mitjans-finals de maig.

Quant a les crítiques de l'oposició, Astrié ha manifestat que cada dilluns es fan reunions per fer el punt de les obres que la corporació està tirant endavant i on la minoria està convocada. En la trobada en què es va decidir col·locar els dics "no hi eren". En aquest sentit, ha reiterat la voluntat "d'agilitzar els canals de comunicació" amb la minoria, però ha demanat que hi hagi "col·laboració de les dues parts".