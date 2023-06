Astrié confirma uns primers contactes per construir habitatges a Borda Mateu

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha confirmat que membres del comú i la propietat de Borda Mateu i el seu equip tècnic han mantingut una primera reunió en què es va "presentar l'equip de treball" i es va plantejar la "intenció d'iniciar els tràmits per desenvolupar el pla parcial" a la zona amb la voluntat de construir-hi habitatges i una gran zona verda. Astrié ha recordat que si aquest pla tira endavant finalment, el comú rebria a canvi una parcel·la de 10.000 metres quadrats fruit de la cessió obligatòria del 15% i que posteriorment hauria de decidir a què la destina.

Cal recordar que aquest terreny és un dels que s'apuntava per a la construcció de l'estadi de l'FC Andorra i qüestionat sobre què passarà ara amb aquesta instal·lació si finalment es plasma aquest projecte, el cònsol major de la capital ha respost que és una qüestió que s'ha de plantejar al club de futbol, ja que en tot cas no seria un tema que incumbiria el comú.

Després d'aquesta primera trobada, per tant, el comú està a l'espera que finalment el projecte sigui tramitat, perquè oficialment encara no hi ha cap pas fet en aquest sentit.