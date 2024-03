Ser atès a un hospital europeu sense pagar serà possible amb la targeta europea que substituirà la de la CASS

Andorra la VellaUn dels punts destacats a l'hora de viatjar que inclou l'Acord d'Associació és el canvi en l'estatus sanitari dels ciutadans andorrans. Passaran a ser equiparats als comunitaris quan estiguin fora d'Andorra. Això comportarà que la targeta actual de la CASS serà reemplaçada per la targeta sanitària europea. Aquesta targeta permet que un afiliat a la CASS pugui ser atès en qualsevol establiment públic de salut de la UE sense haver de desemborsar diners.

Un altre canvi pels viatges és que l'acord permet el reconeixement automàtic dels permisos de conduir expedits a Andorra. No caldrà, doncs, proveir-nos del carnet internacional quan un conductor amb permís andorrà es desplaci per Europa. I en l'àmbit dels viatgers també canvia l'accés dels andorrans als aeroports. L'Acord d'associació permet que els nacionals andorrans puguin passar pels controls de passaport (aeroports, fronteres, etc.) reservats als nacionals dels estats membres de la UE, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.